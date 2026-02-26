"Многомесячная ложь, а потом - ааа, здесь враг!, - Бутусов о катастрофе в Гуляйполе и "дне сурка" в управлении ВСУ. ВИДЕО

На четвертом году полномасштабной войны украинская армия продолжает наступать на те же "грабли" организационного беспорядка, которые привели к трагедиям Иловайска и Дебальцево. В эфире Радио NV командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія"Юрий Бутусов расставил точки над "і" в вопросах потери территорий, лживых докладов "наверх" и иллюзорных надежд на мир без остановки фронта.

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"Чемпионский раунд" или управленческий кризис?

Комментируя метафору командующего 3-м корпусом Андрея Билецкого о "последнем раунде", Бутусов подчеркивает: война 2026 года - это фронт сенсоров и высокоточного оружия. Победит не тот, у кого больше людей, а тот, кто быстрее замыкает "петлю Бойда" (цикл принятия решений).

"Проблема сейчас - не количественное, не моральное истощение. Это вопрос качества и эффективности. Кто лучше организует поле боя, тот и будет иметь преимущество", - подчеркивает журналист.

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Трагедия Гуляйполя как символ безответственности

Бутусов привел шокирующий пример того, как отсутствие честности в докладах приводит к стратегическим поражениям. Потеря Гуляйполя, по его словам, скрывалась до последнего.

Официальное признание: произошло только после того, как россияне показали видео из захваченного командного пункта нашего батальона.

Трофеи врага: захвачено все оборудование, компьютеры, телефоны и даже секретная связь с главнокомандующим.

Причина: "Многомесячная ложь, что мы что-то держим. А потом - "ааа, здесь враг", и все убежали. Мы потеряли целый город из-за отсутствия ответственности и честности", - констатирует Бутусов.

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"День сурка": Почему ошибки 2014-го повторяются в 2026-м?

Журналист отмечает, что в Украине полностью отсутствует культура After Action Review (AAR) - анализа проведенных действий.

Те же лица: полководцы времен Иловайска и Дебальцево до сих пор на своих постах, и их подходы не изменились.

Манипуляция статистикой: "Мы теряем 500 квадратных километров, потом освобождаем 200 и подаем это как невероятный успех. Это самообман, который длится 12-й год подряд".

Недостаток честности: пока командование не начнет признавать ошибки в планировании и построении боевых порядков, катастрофы типа Бахмута или Авдеевки будут циклически повторяться.

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Об СБС и "размножении" новых бригад

Бутусов выразил скепсис по поводу стратегии создания отдельных полков БПЛА (в частности - в структуре Сил беспилотных систем), когда пехота на первой линии остается голой и босой.

"Зачем плодить новые бригады исключительно БПЛА, вместо того чтобы обеспечить дронами и инфраструктурой корпуса, которые реально держат фронт? Это вопрос к стратегическому планированию, которое у нас оторвано от реальности".

Мирные переговоры: Условие только одно

Бутусов называет все разговоры о мире "информационной жвачкой", пока не выполнено главное условие.

"Переговоры начнутся только тогда, когда мы остановим россиян, и они несколько месяцев не смогут сделать ни шага вперед. Все остальное - шум. Чтобы остановить наступление, нужны не просто люди, а изменения в управлении".

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