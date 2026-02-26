"Многомесячная ложь, а потом - ааа, здесь враг!, - Бутусов о катастрофе в Гуляйполе и "дне сурка" в управлении ВСУ. ВИДЕО
На четвертом году полномасштабной войны украинская армия продолжает наступать на те же "грабли" организационного беспорядка, которые привели к трагедиям Иловайска и Дебальцево. В эфире Радио NV командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія"Юрий Бутусов расставил точки над "і" в вопросах потери территорий, лживых докладов "наверх" и иллюзорных надежд на мир без остановки фронта.
"Чемпионский раунд" или управленческий кризис?
Комментируя метафору командующего 3-м корпусом Андрея Билецкого о "последнем раунде", Бутусов подчеркивает: война 2026 года - это фронт сенсоров и высокоточного оружия. Победит не тот, у кого больше людей, а тот, кто быстрее замыкает "петлю Бойда" (цикл принятия решений).
"Проблема сейчас - не количественное, не моральное истощение. Это вопрос качества и эффективности. Кто лучше организует поле боя, тот и будет иметь преимущество", - подчеркивает журналист.
Трагедия Гуляйполя как символ безответственности
Бутусов привел шокирующий пример того, как отсутствие честности в докладах приводит к стратегическим поражениям. Потеря Гуляйполя, по его словам, скрывалась до последнего.
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Официальное признание: произошло только после того, как россияне показали видео из захваченного командного пункта нашего батальона.
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Трофеи врага: захвачено все оборудование, компьютеры, телефоны и даже секретная связь с главнокомандующим.
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Причина: "Многомесячная ложь, что мы что-то держим. А потом - "ааа, здесь враг", и все убежали. Мы потеряли целый город из-за отсутствия ответственности и честности", - констатирует Бутусов.
"День сурка": Почему ошибки 2014-го повторяются в 2026-м?
Журналист отмечает, что в Украине полностью отсутствует культура After Action Review (AAR) - анализа проведенных действий.
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Те же лица: полководцы времен Иловайска и Дебальцево до сих пор на своих постах, и их подходы не изменились.
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Манипуляция статистикой: "Мы теряем 500 квадратных километров, потом освобождаем 200 и подаем это как невероятный успех. Это самообман, который длится 12-й год подряд".
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Недостаток честности: пока командование не начнет признавать ошибки в планировании и построении боевых порядков, катастрофы типа Бахмута или Авдеевки будут циклически повторяться.
Об СБС и "размножении" новых бригад
Бутусов выразил скепсис по поводу стратегии создания отдельных полков БПЛА (в частности - в структуре Сил беспилотных систем), когда пехота на первой линии остается голой и босой.
"Зачем плодить новые бригады исключительно БПЛА, вместо того чтобы обеспечить дронами и инфраструктурой корпуса, которые реально держат фронт? Это вопрос к стратегическому планированию, которое у нас оторвано от реальности".
Мирные переговоры: Условие только одно
Бутусов называет все разговоры о мире "информационной жвачкой", пока не выполнено главное условие.
"Переговоры начнутся только тогда, когда мы остановим россиян, и они несколько месяцев не смогут сделать ни шага вперед. Все остальное - шум. Чтобы остановить наступление, нужны не просто люди, а изменения в управлении".
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жесть
хоча у головкома і так секретний зв'язок є - батьки на паРаші
і чому ви відкидаєте думку що може це все ж таки не просто брехня, а свідома здача , коли спеціально створюються такі умови і здається все.
і довгих років для пожиттєвого.
Нічого не змінив, Зеленського все влаштовує, як і усю українську системну опозицію.
Хто ініціатор цих звільнень?
Правильно, ермак,який домігся таких рішень через свого підлеглого,якого бсф через свій проект виставило на посаду.
Нічого несподіваного немає.
Створення бригад і полків виключно БПЛА це як Курський наступ, на який спатрали підкріплення для оборонців Бахмуту, тільки масштаб шкоди (хоч на перший погляд це непомітно) буде незрівнянно більший, бо призведе до ослаблення передових підрозділів не на окремій ділянці, а практично по всьому фронту. А хто ж так геніально рулить ЗСУ?