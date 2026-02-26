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"Многомесячная ложь, а потом - ааа, здесь враг!, - Бутусов о катастрофе в Гуляйполе и "дне сурка" в управлении ВСУ. ВИДЕО

На четвертом году полномасштабной войны украинская армия продолжает наступать на те же "грабли" организационного беспорядка, которые привели к трагедиям Иловайска и Дебальцево. В эфире Радио NV командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія"Юрий Бутусов расставил точки над "і" в вопросах потери территорий, лживых докладов "наверх" и иллюзорных надежд на мир без остановки фронта.

Смотрите также: 20-летний пилот БПЛА может ликвидировать больше врагов, чем снайпер с 20-летним опытом, - командир взвода беспилотных систем "Хартія" Бутусов

"Чемпионский раунд" или управленческий кризис?

Комментируя метафору командующего 3-м корпусом Андрея Билецкого о "последнем раунде", Бутусов подчеркивает: война 2026 года - это фронт сенсоров и высокоточного оружия. Победит не тот, у кого больше людей, а тот, кто быстрее замыкает "петлю Бойда" (цикл принятия решений).

"Проблема сейчас - не количественное, не моральное истощение. Это вопрос качества и эффективности. Кто лучше организует поле боя, тот и будет иметь преимущество", - подчеркивает журналист.

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Трагедия Гуляйполя как символ безответственности

Бутусов привел шокирующий пример того, как отсутствие честности в докладах приводит к стратегическим поражениям. Потеря Гуляйполя, по его словам, скрывалась до последнего.

  • Официальное признание: произошло только после того, как россияне показали видео из захваченного командного пункта нашего батальона.

  • Трофеи врага: захвачено все оборудование, компьютеры, телефоны и даже секретная связь с главнокомандующим.

  • Причина: "Многомесячная ложь, что мы что-то держим. А потом - "ааа, здесь враг", и все убежали. Мы потеряли целый город из-за отсутствия ответственности и честности", - констатирует Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киллзона в Купянске: что происходит в городе?. ВИДЕО

"День сурка": Почему ошибки 2014-го повторяются в 2026-м?

Журналист отмечает, что в Украине полностью отсутствует культура After Action Review (AAR) - анализа проведенных действий.

  • Те же лица: полководцы времен Иловайска и Дебальцево до сих пор на своих постах, и их подходы не изменились.

  • Манипуляция статистикой: "Мы теряем 500 квадратных километров, потом освобождаем 200 и подаем это как невероятный успех. Это самообман, который длится 12-й год подряд".

  • Недостаток честности: пока командование не начнет признавать ошибки в планировании и построении боевых порядков, катастрофы типа Бахмута или Авдеевки будут циклически повторяться.

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Об СБС и "размножении" новых бригад

Бутусов выразил скепсис по поводу стратегии создания отдельных полков БПЛА (в частности - в структуре Сил беспилотных систем), когда пехота на первой линии остается голой и босой.

"Зачем плодить новые бригады исключительно БПЛА, вместо того чтобы обеспечить дронами и инфраструктурой корпуса, которые реально держат фронт? Это вопрос к стратегическому планированию, которое у нас оторвано от реальности".

Мирные переговоры: Условие только одно

Бутусов называет все разговоры о мире "информационной жвачкой", пока не выполнено главное условие.

"Переговоры начнутся только тогда, когда мы остановим россиян, и они несколько месяцев не смогут сделать ни шага вперед. Все остальное - шум. Чтобы остановить наступление, нужны не просто люди, а изменения в управлении".

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Топ комментарии
+21
ну а ****? вистачило розуму вибрати ворюг на чолі з клоунов-популістом! тепер прийшов час збирати каміння!
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26.02.2026 09:44 Ответить
+19
Захоплено все обладнання, комп'ютери, телефони та навіть секретний зв'язок із Головкомом

жесть

хоча у головкома і так секретний зв'язок є - батьки на паРаші

і чому ви відкидаєте думку що може це все ж таки не просто брехня, а свідома здача , коли спеціально створюються такі умови і здається все.
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26.02.2026 09:46 Ответить
+13
Прикольно ти касянова та безглузду до бутусова приплів
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26.02.2026 10:18 Ответить
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ну а ****? вистачило розуму вибрати ворюг на чолі з клоунов-популістом! тепер прийшов час збирати каміння!
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26.02.2026 09:44 Ответить
На жаль, тут не тільки в пісюністі справа, як у русні не вся справа тільки в *****.
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26.02.2026 09:46 Ответить
Чомусь всі забувають, що Порошенко брата вбив і збагатився у 800 разів на краві💩
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26.02.2026 09:56 Ответить
Захоплено все обладнання, комп'ютери, телефони та навіть секретний зв'язок із Головкомом

жесть

хоча у головкома і так секретний зв'язок є - батьки на паРаші

і чому ви відкидаєте думку що може це все ж таки не просто брехня, а свідома здача , коли спеціально створюються такі умови і здається все.
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26.02.2026 09:46 Ответить
Собака може гавкати на когось,просто так,але не на хазяїна!!
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26.02.2026 12:13 Ответить
Винних у здачі Гуляйполя пожурили?
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26.02.2026 09:51 Ответить
Призначили. Винні виснажені, контужені, хворі рядові вояки.
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26.02.2026 11:53 Ответить
Паг Бутусов, Касянов та Безугла стають ворогами для лампасів та зеленого гобліна.
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26.02.2026 09:58 Ответить
Прикольно ти касянова та безглузду до бутусова приплів
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26.02.2026 10:18 Ответить
Це кацапська технологія ср4на, поступова компрометація. Спочатку так обережно приліплюють а потім з безуглою у один ряд поставлять а хто така безугла всі знають - неадекват. Й так скомпрометувати можна будь кого.
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26.02.2026 11:38 Ответить
Так,повністю згідний.Але вона працює,на жаль
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26.02.2026 11:42 Ответить
Що можна говорити про рівень рота-батальон коли Головнокомандувач,Верховний брехав і бреше.В 2022 заспокоював,не готувався до планування і підготовки до військових дій,кормив шашликами.Починаючи з 2025 взагалі став статистом,та докладачем(робота секретаря чи радника).Записує відосики,щось показує,а потім пшик.Щось обіцяє і знову пшик.З його брехливих роликів ми повинні стояти десь під москвою.
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26.02.2026 10:02 Ответить
Зеленський - справжній майстер-віртуоз з продажу майбутнього. Дай Боже Зеленському здоров'я
і довгих років для пожиттєвого.
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26.02.2026 13:17 Ответить
Тобто не забезпечені дронами і інфраструктурою бригади, які реально тримають фронт. Або забезпечені не повністю. А може провести аудит тих, кому постійно чогось не вистачає? В нас наприклад так планують логістику що пального не вистачає. Чому? Тому що у недолугих командирів не вистачає розумових здібностей. Якщо з'являється надлишок, то вони його тупо крадуть. Потрібен цілодобовий контроль за ресурсами. Дибідьних команд повно. І логістика скажімо летить у кювет. Для початку командування має бути професійним і вже тільки потім надавати ті чи інші ресурси. Ха ха ха.
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26.02.2026 10:05 Ответить
Армія зріз суспільства. Якщо в суспільстві безвідповідальність, розбрат, поневіряння, взаємні звинувачення, то дивно сподіватись на те, що в армії цього не буде. Там ті самі наші люди служать, мабуть, трошки кращі за інших...
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26.02.2026 10:16 Ответить
Не треба плутати всю армію з її командуванням. Як і все суспільство з верховною владою.
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26.02.2026 14:18 Ответить
У них і зараз день бабака
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26.02.2026 10:22 Ответить
Чому Сирського досих пір тримають на посаді главкома? Що він змінив за 2 роки перебування на цій посаді?
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26.02.2026 10:32 Ответить
Возможно в награду за свою верную службу полетит, как Чечетов из окна.
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26.02.2026 10:38 Ответить
Бо виконує накази Зеленського.
Нічого не змінив, Зеленського все влаштовує, як і усю українську системну опозицію.
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26.02.2026 11:06 Ответить
Прикольно,а опозиція яким боком?
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26.02.2026 17:11 Ответить
Українська опозиція мовчить, замість того, щоб критикувати. Як треба голові фракції виїхати - вони не мовчать, як треба їх ФОПи захистити - вони не мовчать.
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26.02.2026 21:16 Ответить
Вона і критикує.І голоси за переставляння ліжок в кабміні не дає.Чи ти по телемарафону такий висновок зробив?І з опозиції у на хто?Одне єс.Нолос напів розвалений,баба юля виторговує посади.Навіть ригів у 19 більша фракція зайшла ніж єс.Про моносброд навіть згадувати не хочу.
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26.02.2026 21:39 Ответить
Як наслідок-звільнення ген.За і його генералів-однодумців з ГШ.
Хто ініціатор цих звільнень?
Правильно, ермак,який домігся таких рішень через свого підлеглого,якого бсф через свій проект виставило на посаду.
Нічого несподіваного немає.
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26.02.2026 10:36 Ответить
Проблема зараз - не кількісна, не моральне виснаження. Це питання якості та ефективності. Хто краще організує поле бою, той і матиме перевагу", - підкреслює журналіст. Джерело: https://censor.net/ua/v3602501 МУДРІ РЕЧІ.АЛЕ ДЕ Ж В МО МУДРІ КОМАНДИРИ, КОЛИ "ЗЕПОЦРІОТ" ЇХ ПРИБИРАЄ З ЗСУ
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26.02.2026 11:03 Ответить
Що ти там робиш у 23.00 на тих вокзалах, кацапе, пляшки збираєш, чи спиш?
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26.02.2026 12:40 Ответить
Риба Гниє з голови(президента).
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26.02.2026 11:39 Ответить
Що тут нового, ну як можуть не брехати командири знизу до верху в армії країни брехунів.
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26.02.2026 11:56 Ответить
"Навіщо плодити нові бригади виключно БПЛА, замість того щоб забезпечити дронами та інфраструктурою корпуси, які реально тримають фронт? Це питання до стратегічного планування, яке у нас відірване від реальності" Джерело: https://censor.net/ua/v3602501
Створення бригад і полків виключно БПЛА це як Курський наступ, на який спатрали підкріплення для оборонців Бахмуту, тільки масштаб шкоди (хоч на перший погляд це непомітно) буде незрівнянно більший, бо призведе до ослаблення передових підрозділів не на окремій ділянці, а практично по всьому фронту. А хто ж так геніально рулить ЗСУ?
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26.02.2026 13:07 Ответить
в 23 таке було на ділянці 66 за Чернещиною
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26.02.2026 14:57 Ответить
оманські домовленості зеленого з ****** працюють.через що ******** впевнено кричить - цєлі сво будуть виполнєні.а дезорганізація в ЗСУ - системна робота ворога в тилу України на всих виконавчих рівнях влади.тцк теж працює на кремль - це головний козирь чекістів.а ви дурачки ждете перемоги від тих хто вас давно зрадив.
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27.02.2026 07:19 Ответить
 
 