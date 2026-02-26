"Багатомісячна брехня, а потім - ааа, тут ворог!", - Бутусов про катастрофу в Гуляйполі та "день бабака" в управлінні ЗСУ. ВIДЕО

На четвертому році повномасштабної війни українська армія продовжує наступати на ті самі "граблі" організаційного безладу, які призвели до трагедій Іловайська та Дебальцевого. В ефірі Радіо NV командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов розставив крапки над "і" у питаннях втрати територій, брехливих доповідей "нагору" та ілюзорних сподівань на мир без зупинки фронту.

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"Чемпіонський раунд" чи управлінська криза?

Коментуючи метафору командувача 3-го корпусу Андрія Білецького про "останній раунд", Бутусов наголошує: війна 2026 року - це фронт сенсорів та високоточної зброї. Переможе не той, у кого більше людей, а той, хто швидше замикає "петлю Бойда" (цикл прийняття рішень).

"Проблема зараз – не кількісна, не моральне виснаження. Це питання якості та ефективності. Хто краще організує поле бою, той і матиме перевагу", – підкреслює журналіст.

Трагедія Гуляйполя як символ безвідповідальності

Бутусов навів шокуючий приклад , як відсутність чесності в доповідях призводить до стратегічних поразок. Втрата Гуляйполя, за його словами, приховувалася до останнього.

Офіційне визнання: Відбулося лише після того, як росіяни показали відео із захопленого командного пункту нашого батальйону.

Трофеї ворога: Захоплено все обладнання, комп’ютери, телефони та навіть секретний зв’язок із Головкомом.

Причина: "Багатомісячна брехня, що ми щось тримаємо. А потім – "ааа, тут ворог", і всі повтікали. Ми втратили ціле місто через відсутність відповідальності та чесності", – констатує Бутусов.

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"День бабака": Чому помилки 2014-го повторюються у 2026-му?

Журналіст зазначає, що в Україні повністю відсутня культура After Action Review (AAR) - аналізу проведених дій.

Ті самі обличчя: Полководці часів Іловайська та Дебальцевого досі на посадах, і їхні підходи не змінилися.

Маніпуляція статистикою: "Ми втрачаємо 500 квадратних кілометрів, потім звільняємо 200 і подаємо це як неймовірний успіх. Це самообман, що триває 12-й рік поспіль".

Брак чесності: Поки командування не почне визнавати помилки у плануванні та побудові бойових порядків, катастрофи на кшталт Бахмута чи Авдіївки будуть циклічно повторюватися.

Про СБС та "плодіння" нових бригад

Бутусов висловив скепсис щодо стратегії створення окремих полків БПЛА (зокрема в структурі Сил безпілотних систем), коли піхота на першій лінії залишається голою та босою.

"Навіщо плодити нові бригади виключно БПЛА, замість того щоб забезпечити дронами та інфраструктурою корпуси, які реально тримають фронт? Це питання до стратегічного планування, яке у нас відірване від реальності".

Мирні перемовини: Умова лише одна

Бутусов називає всі розмови про мир "інформаційною жуйкою", доки не виконана головна умова.

"Перемовини почнуться тільки тоді, коли ми зупинимо росіян і вони кілька місяців не зможуть зробити ні кроку вперед. Все інше – шум. Щоб зупинити наступ, потрібні не просто люди, а зміни в управлінні".

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