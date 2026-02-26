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"Багатомісячна брехня, а потім - ааа, тут ворог!", - Бутусов про катастрофу в Гуляйполі та "день бабака" в управлінні ЗСУ. ВIДЕО

На четвертому році повномасштабної війни українська армія продовжує наступати на ті самі "граблі" організаційного безладу, які призвели до трагедій Іловайська та Дебальцевого. В ефірі Радіо NV командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов розставив крапки над "і" у питаннях втрати територій, брехливих доповідей "нагору" та ілюзорних сподівань на мир без зупинки фронту.

Також дивіться: 20-річний пілот БпЛА може ліквідувати більше ворогів, ніж снайпер з 20-річним досвідом, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

"Чемпіонський раунд" чи управлінська криза?

Коментуючи метафору командувача 3-го корпусу Андрія Білецького про "останній раунд", Бутусов наголошує: війна 2026 року - це фронт сенсорів та високоточної зброї. Переможе не той, у кого більше людей, а той, хто швидше замикає "петлю Бойда" (цикл прийняття рішень).

"Проблема зараз – не кількісна, не моральне виснаження. Це питання якості та ефективності. Хто краще організує поле бою, той і матиме перевагу", – підкреслює журналіст.

Трагедія Гуляйполя як символ безвідповідальності

Бутусов навів шокуючий приклад , як відсутність чесності в доповідях призводить до стратегічних поразок. Втрата Гуляйполя, за його словами, приховувалася до останнього.

  • Офіційне визнання: Відбулося лише після того, як росіяни показали відео із захопленого командного пункту нашого батальйону.

  • Трофеї ворога: Захоплено все обладнання, комп’ютери, телефони та навіть секретний зв’язок із Головкомом.

  • Причина: "Багатомісячна брехня, що ми щось тримаємо. А потім – "ааа, тут ворог", і всі повтікали. Ми втратили ціле місто через відсутність відповідальності та чесності", – констатує Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кілзона у Куп’янську: що відбувається у місті? ВIДЕО

"День бабака": Чому помилки 2014-го повторюються у 2026-му?

Журналіст зазначає, що в Україні повністю відсутня культура After Action Review (AAR) - аналізу проведених дій.

  • Ті самі обличчя: Полководці часів Іловайська та Дебальцевого досі на посадах, і їхні підходи не змінилися.

  • Маніпуляція статистикою: "Ми втрачаємо 500 квадратних кілометрів, потім звільняємо 200 і подаємо це як неймовірний успіх. Це самообман, що триває 12-й рік поспіль".

  • Брак чесності: Поки командування не почне визнавати помилки у плануванні та побудові бойових порядків, катастрофи на кшталт Бахмута чи Авдіївки будуть циклічно повторюватися.

Про СБС та "плодіння" нових бригад

Бутусов висловив скепсис щодо стратегії створення окремих полків БПЛА (зокрема в структурі Сил безпілотних систем), коли піхота на першій лінії залишається голою та босою.

"Навіщо плодити нові бригади виключно БПЛА, замість того щоб забезпечити дронами та інфраструктурою корпуси, які реально тримають фронт? Це питання до стратегічного планування, яке у нас відірване від реальності".

Мирні перемовини: Умова лише одна

Бутусов називає всі розмови про мир "інформаційною жуйкою", доки не виконана головна умова.

"Перемовини почнуться тільки тоді, коли ми зупинимо росіян і вони кілька місяців не зможуть зробити ні кроку вперед. Все інше – шум. Щоб зупинити наступ, потрібні не просто люди, а зміни в управлінні".

Також дивіться: Перезавантаження Офісу Президента. Чому це сталося і що означає? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія (3722) вторгнення (381) Бутусов Юрій (3664) Бутусов Плюс (73)
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Топ коментарі
+21
ну а ****? вистачило розуму вибрати ворюг на чолі з клоунов-популістом! тепер прийшов час збирати каміння!
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26.02.2026 09:44 Відповісти
+19
Захоплено все обладнання, комп'ютери, телефони та навіть секретний зв'язок із Головкомом

жесть

хоча у головкома і так секретний зв'язок є - батьки на паРаші

і чому ви відкидаєте думку що може це все ж таки не просто брехня, а свідома здача , коли спеціально створюються такі умови і здається все.
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26.02.2026 09:46 Відповісти
+13
Прикольно ти касянова та безглузду до бутусова приплів
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26.02.2026 10:18 Відповісти
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ну а ****? вистачило розуму вибрати ворюг на чолі з клоунов-популістом! тепер прийшов час збирати каміння!
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26.02.2026 09:44 Відповісти
На жаль, тут не тільки в пісюністі справа, як у русні не вся справа тільки в *****.
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26.02.2026 09:46 Відповісти
Чомусь всі забувають, що Порошенко брата вбив і збагатився у 800 разів на краві💩
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26.02.2026 09:56 Відповісти
Захоплено все обладнання, комп'ютери, телефони та навіть секретний зв'язок із Головкомом

жесть

хоча у головкома і так секретний зв'язок є - батьки на паРаші

і чому ви відкидаєте думку що може це все ж таки не просто брехня, а свідома здача , коли спеціально створюються такі умови і здається все.
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26.02.2026 09:46 Відповісти
Собака може гавкати на когось,просто так,але не на хазяїна!!
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26.02.2026 12:13 Відповісти
Винних у здачі Гуляйполя пожурили?
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26.02.2026 09:51 Відповісти
Призначили. Винні виснажені, контужені, хворі рядові вояки.
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26.02.2026 11:53 Відповісти
Паг Бутусов, Касянов та Безугла стають ворогами для лампасів та зеленого гобліна.
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26.02.2026 09:58 Відповісти
Прикольно ти касянова та безглузду до бутусова приплів
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26.02.2026 10:18 Відповісти
Це кацапська технологія ср4на, поступова компрометація. Спочатку так обережно приліплюють а потім з безуглою у один ряд поставлять а хто така безугла всі знають - неадекват. Й так скомпрометувати можна будь кого.
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26.02.2026 11:38 Відповісти
Так,повністю згідний.Але вона працює,на жаль
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26.02.2026 11:42 Відповісти
Що можна говорити про рівень рота-батальон коли Головнокомандувач,Верховний брехав і бреше.В 2022 заспокоював,не готувався до планування і підготовки до військових дій,кормив шашликами.Починаючи з 2025 взагалі став статистом,та докладачем(робота секретаря чи радника).Записує відосики,щось показує,а потім пшик.Щось обіцяє і знову пшик.З його брехливих роликів ми повинні стояти десь під москвою.
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26.02.2026 10:02 Відповісти
Зеленський - справжній майстер-віртуоз з продажу майбутнього. Дай Боже Зеленському здоров'я
і довгих років для пожиттєвого.
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26.02.2026 13:17 Відповісти
Тобто не забезпечені дронами і інфраструктурою бригади, які реально тримають фронт. Або забезпечені не повністю. А може провести аудит тих, кому постійно чогось не вистачає? В нас наприклад так планують логістику що пального не вистачає. Чому? Тому що у недолугих командирів не вистачає розумових здібностей. Якщо з'являється надлишок, то вони його тупо крадуть. Потрібен цілодобовий контроль за ресурсами. Дибідьних команд повно. І логістика скажімо летить у кювет. Для початку командування має бути професійним і вже тільки потім надавати ті чи інші ресурси. Ха ха ха.
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26.02.2026 10:05 Відповісти
Армія зріз суспільства. Якщо в суспільстві безвідповідальність, розбрат, поневіряння, взаємні звинувачення, то дивно сподіватись на те, що в армії цього не буде. Там ті самі наші люди служать, мабуть, трошки кращі за інших...
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26.02.2026 10:16 Відповісти
Не треба плутати всю армію з її командуванням. Як і все суспільство з верховною владою.
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26.02.2026 14:18 Відповісти
У них і зараз день бабака
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26.02.2026 10:22 Відповісти
Чому Сирського досих пір тримають на посаді главкома? Що він змінив за 2 роки перебування на цій посаді?
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26.02.2026 10:32 Відповісти
Возможно в награду за свою верную службу полетит, как Чечетов из окна.
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26.02.2026 10:38 Відповісти
Бо виконує накази Зеленського.
Нічого не змінив, Зеленського все влаштовує, як і усю українську системну опозицію.
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26.02.2026 11:06 Відповісти
Прикольно,а опозиція яким боком?
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26.02.2026 17:11 Відповісти
Українська опозиція мовчить, замість того, щоб критикувати. Як треба голові фракції виїхати - вони не мовчать, як треба їх ФОПи захистити - вони не мовчать.
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26.02.2026 21:16 Відповісти
Вона і критикує.І голоси за переставляння ліжок в кабміні не дає.Чи ти по телемарафону такий висновок зробив?І з опозиції у на хто?Одне єс.Нолос напів розвалений,баба юля виторговує посади.Навіть ригів у 19 більша фракція зайшла ніж єс.Про моносброд навіть згадувати не хочу.
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26.02.2026 21:39 Відповісти
Як наслідок-звільнення ген.За і його генералів-однодумців з ГШ.
Хто ініціатор цих звільнень?
Правильно, ермак,який домігся таких рішень через свого підлеглого,якого бсф через свій проект виставило на посаду.
Нічого несподіваного немає.
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26.02.2026 10:36 Відповісти
Проблема зараз - не кількісна, не моральне виснаження. Це питання якості та ефективності. Хто краще організує поле бою, той і матиме перевагу", - підкреслює журналіст. Джерело: https://censor.net/ua/v3602501 МУДРІ РЕЧІ.АЛЕ ДЕ Ж В МО МУДРІ КОМАНДИРИ, КОЛИ "ЗЕПОЦРІОТ" ЇХ ПРИБИРАЄ З ЗСУ
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26.02.2026 11:03 Відповісти
Що ти там робиш у 23.00 на тих вокзалах, кацапе, пляшки збираєш, чи спиш?
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26.02.2026 12:40 Відповісти
Риба Гниє з голови(президента).
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26.02.2026 11:39 Відповісти
Що тут нового, ну як можуть не брехати командири знизу до верху в армії країни брехунів.
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26.02.2026 11:56 Відповісти
"Навіщо плодити нові бригади виключно БПЛА, замість того щоб забезпечити дронами та інфраструктурою корпуси, які реально тримають фронт? Це питання до стратегічного планування, яке у нас відірване від реальності" Джерело: https://censor.net/ua/v3602501
Створення бригад і полків виключно БПЛА це як Курський наступ, на який спатрали підкріплення для оборонців Бахмуту, тільки масштаб шкоди (хоч на перший погляд це непомітно) буде незрівнянно більший, бо призведе до ослаблення передових підрозділів не на окремій ділянці, а практично по всьому фронту. А хто ж так геніально рулить ЗСУ?
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26.02.2026 13:07 Відповісти
в 23 таке було на ділянці 66 за Чернещиною
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26.02.2026 14:57 Відповісти
оманські домовленості зеленого з ****** працюють.через що ******** впевнено кричить - цєлі сво будуть виполнєні.а дезорганізація в ЗСУ - системна робота ворога в тилу України на всих виконавчих рівнях влади.тцк теж працює на кремль - це головний козирь чекістів.а ви дурачки ждете перемоги від тих хто вас давно зрадив.
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27.02.2026 07:19 Відповісти
 
 