Війна 2026 року - це буде війна дронів та боротьби з дронами, - Бутусов

Індустрія дронів

2026 рік стане роком війни дронів та боротьби із дронами. Це визначить ефективність на полі бою.

Про це в ефірі заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, військові дронами як обороняються та проводять контратаки, так само і в окупантів дрони стали основним засобом прориву фронту.

"Війна 2026 року - це буде війна дронів, і війна по боротьбі з дронами. Два ключових фактори визначать ефективність на полі бою.

І третій фактор - фактор людей. Яка сторона може підготувати людей достатню кількість, забезпечити їхню ротацію, ефективне бойове застосування у сірій зоні, яка фактично перетворюється в кілзону", - пояснив він.

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Основним викликом у війні буде те, хто здобуде перевагу та зможе реалізувати на практиці кращу стратегію на полі бою у війні дронів, зауважив Бутусов.

"Що важливо відмітити, що розвиток дронів іде системний в усіх середовищах. Дрони і наземних має збільшуватись кількість, причому радикально, має збільшуватись кількість повітряних дронів усіх типів і морських дронів.

Таким чином, не робиться ставка на досягнення переваги в кількох окремих типах БПЛА", - додав він.

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