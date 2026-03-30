Враг ведет штурмы на нескольких направлениях в Покровской агломерации, пытается продвигаться флангами, - ГВ "Схід"
В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Враг ведет штурмовые действия сразу по нескольким направлениям в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Где враг концентрирует усилия?
Как отмечается, основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытается продвигаться флангами.
"На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.
На направлении Мирноград-Родинское подразделения Сил обороны Украины также уничтожают и останавливают противника", - говорится в сообщении.
На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филия и Новопавловка, а также в сторону населенного пункта Ганновка.
Ликвидация войск РФ
По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении ликвидировано более 100 оккупантов, более 70 – ранено; уничтожен танк, четыре единицы автомобильной и 108 единиц специальной техники врага, повреждены три укрытия пехоты, артиллерийская система и единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 688 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
- Украинские подразделения осуществляют усиленную аэроразведку, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводят поисково-ударные действия.
- Активно работают дронные подразделения и артиллерия. Силы обороны наносят врагу значительные потери.
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими - 372 захватчика за минувшие сутки.
- Уничтожено 1966 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 90 единиц другого вооружения и техники. В частности, уничтожен танк, уничтожено и повреждено 7 единиц артиллерийского вооружения, 39 единиц автомобильного транспорта и 43 - специальной техники.
- Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 58 пунктов управления российских БПЛА.
