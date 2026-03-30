Ворог веде штурми на кількох напрямках у Покровській агломерації, намагається просуватися флангами, - УВ "Схід"

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Де ворог концентрує зусилля?

Як зазначається, основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагається просуватися флангами.

"На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.

На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи Сил оборони України також знищують та зупиняють противника", - йдеться у повідомленні.

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На Покровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у бік населеного пункту Ганнівка.

Ліквідація військ РФ

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку ліквідовано понад 100 окупантів, понад 70 - поранено; знищено танк, чотири одиниці автомобільної та 108 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три укриття піхоти, артилерійську систему та одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 688 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Українські підрозділи здійснюють посилену аеророзвідку, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводять пошуково-ударні дії.

Активно працюють дронові підрозділи та артилерія. Сили оборони завдають ворогу значних втрат.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 372 загарбники за минулу добу.

Знищено 1966 БпЛА різних типів, знищено та уражено 90 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, знищено танк, знищено та пошкоджено 7 одиниць артилерійського озброєння, 39 одиниць автомобільного транспорту та 43 - спеціальної техніки.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 58 пунктів управління російських БпЛА.

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