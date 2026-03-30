РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11898 посетителей онлайн
Новости Видео Штурм РФ на Покровском направлении Ситуация на Покровском направлении
1 545 0

Враг потерял несколько позиций в Гришино, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Враг не смог обойти Гришино и пытается атаковать лобовым штурмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация в Гришино?

Как отмечается, атаки продолжаются ежедневно с применением пехотных групп и периодическим использованием легкой техники – квадроциклов, мотоциклов.

Подразделения в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино.

Читайте также: Враг ведет штурмы на нескольких направлениях в Покровской агломерации, пытается продвигаться флангами, - УВ "Восток"

За последний период враг потерял несколько позиций в населенном пункте.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о стрелковых боях в Гришино: враг пытается прорвать оборону.

Читайте: В 155-й бригаде заявили, что Гришино на Донетчине находится под контролем украинских защитников

Автор: 

Донецкая область (12587) боевые действия (6312) ДШВ Десантно-штурмовые войска (488) Покровский район (1792) Гришино (72) война в Украине (8654)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 