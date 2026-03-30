Враг потерял несколько позиций в Гришино, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО
Враг не смог обойти Гришино и пытается атаковать лобовым штурмом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Какова ситуация в Гришино?
Как отмечается, атаки продолжаются ежедневно с применением пехотных групп и периодическим использованием легкой техники – квадроциклов, мотоциклов.
Подразделения в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино.
За последний период враг потерял несколько позиций в населенном пункте.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о стрелковых боях в Гришино: враг пытается прорвать оборону.
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