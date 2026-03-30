Враг потерял несколько позиций в Гришино, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Враг не смог обойти Гришино и пытается атаковать лобовым штурмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

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Какова ситуация в Гришино?

Как отмечается, атаки продолжаются ежедневно с применением пехотных групп и периодическим использованием легкой техники – квадроциклов, мотоциклов.

Подразделения в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино.

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За последний период враг потерял несколько позиций в населенном пункте.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о стрелковых боях в Гришино: враг пытается прорвать оборону.

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