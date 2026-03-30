Ворог втратив кілька позицій у Гришиному, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Ворог не зумів обійти Гришине і намагається атакувати у лобовому штурмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Яка ситуація у Гришиному?

Як зазначається, атаки тривають щодня із застосуванням піхотних груп та періодичним використанням легкої теїніки – квадроциклів, мотоциклів.

Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та блокують просування противника зі сходу в центр Гришиного.

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За останній період ворог втратив кілька позицій у населеному пункті.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про стрілецькі бої у Гришиному: ворог намагається прорвати оборону.

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