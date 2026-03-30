Ворог втратив кілька позицій у Гришиному, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
Ворог не зумів обійти Гришине і намагається атакувати у лобовому штурмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Яка ситуація у Гришиному?
Як зазначається, атаки тривають щодня із застосуванням піхотних груп та періодичним використанням легкої теїніки – квадроциклів, мотоциклів.
Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та блокують просування противника зі сходу в центр Гришиного.
За останній період ворог втратив кілька позицій у населеному пункті.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про стрілецькі бої у Гришиному: ворог намагається прорвати оборону.
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