"Я тебя везде найду": "Суспільне" представило фильм "Кричу о Крынках" о поиске пропавших без вести защитников. ВИДЕО

"Кричу о Крынках" — это документальный фильм "Суспільного" о поиске пропавших без вести в Крынках. Команда "Суспільне Чернигов" собрала истории женщин, которые ищут своих без вести пропавших родных, сражавшихся за единственный плацдарм на левом берегу в селе Крынки.

"Я тебя везде найду", — так сказала своему мужу в прощальном разговоре перед выходом на левый берег Днепра Лидия Руденко. И уже полтора года она его ищет — Сергей Руденко пропал без вести в июне 2024 года возле села Крынки в Херсонской области.

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Военная операция Сил обороны Украины по форсированию и закреплению на левом берегу Днепра началась в октябре 2023 года и продолжалась до лета 2024 года. В результате украинские силы отступили. По официальным данным, операция в Крынках унесла жизни 262 защитников, 788 считаются пропавшими без вести.

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С того момента, как женщины получают известие о том, что их родные пропали без вести, у них начинается другая жизнь. Эта жизнь наполнена болью и отчаянием. А еще бюрократией, с которой они сталкиваются в государственных учреждениях, отвечающих за поиск пропавших без вести. Как героини фильма Лидия Руденко, Ольга Святная и Елена Губарь ищут своих пропавших без вести родных, с какими трудностями сталкиваются во время поиска и что дает надежду и силы двигаться дальше — смотрите в документальном фильме "Суспільне Чернігів" "Кричу о Крынках".

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