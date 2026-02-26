Более 90 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести, - уполномоченный

Более 90 тысяч граждан Украины в настоящее время имеют статус без вести пропавших при особых обстоятельствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Что известно?

"По результатам рассмотрения запроса информируем, что по состоянию на 23.02.2026 в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (далее - Реестр), внесены сведения о более 90 тыс. человек (как военнослужащих, так и гражданских, в том числе детей), розыск которых продолжается", - говорится в ответе.

По словам Добросердова, среди лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, преобладают военнослужащие сектора безопасности и обороны, в который входят Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины, Служба безопасности Украины, разведывательные органы Украины.

