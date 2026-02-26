РУС
Более 90 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести, - уполномоченный

Сколько человек считаются пропавшими без вести?

Более 90 тысяч граждан Украины в настоящее время имеют статус без вести пропавших при особых обстоятельствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Что известно?

"По результатам рассмотрения запроса информируем, что по состоянию на 23.02.2026 в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (далее - Реестр), внесены сведения о более 90 тыс. человек (как военнослужащих, так и гражданских, в том числе детей), розыск которых продолжается", - говорится в ответе.

По словам Добросердова, среди лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, преобладают военнослужащие сектора безопасности и обороны, в который входят Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины, Служба безопасности Украины, разведывательные органы Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Верните мне имя": в Киеве показали ленту военного корреспондента Кушнира о поиске пропавших без вести военных. ФОТОрепортаж

Автор: 

война (1424) пропавший без вести (85)
Це на 99% убиті.
26.02.2026 11:50 Ответить
Не факт, частина в полоні, частина в сзч.
26.02.2026 13:00 Ответить
В СЗЧ з числа безвісти абсолютна меншість.
26.02.2026 13:07 Ответить
Плюс 50 тис. загиблих, про яких зєля розповідав. Плюс брехня. В підсумку....
26.02.2026 12:02 Ответить
А скільких загиблих заховано під рубрикою "Пропав безвісти".

Ось на фото два два конкретних воїни, на конкретній позиції, на яку направили їх конкретні командири - є конкретні накази... Але їх віднесли у графу "Пропав безвісти"...
26.02.2026 12:14 Ответить
Поки не заберуть тіла, то будуть рахуватись БЗ. А скільки в бліндажах поховано заживо(загинуло) і рахуються дезертирами? Це потрібно рідним через суди добиватись визнання того, що воїни саме загиблі, а не БЗ. Але з таким совковим підходом нічого доброго в цій армії/країні ще довго не буде!
26.02.2026 13:15 Ответить
 
 