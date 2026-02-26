Понад 90 тис. українців вважаються зниклими безвісти, - уповноважений

Понад 90 тисяч громадян України наразі мають статус безвісти зниклих за особливих обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

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Що відомо?

"За результатами розгляду запиту інформуємо, що станом на 23.02.2026 до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Реєстр), внесено відомості про понад 90 тис. осіб (як військовослужбовців, так і цивільних, у тому числі дітей), розшук яких триває", - йдеться у відповіді.

За словами Добросердова, серед осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, переважають військовослужбовці сектору безпеки і оборони, до якого входять Збройні Сили України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Служба безпеки України, розвідувальні органи України.

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