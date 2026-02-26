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Новини Зниклі безвісти під час війни
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Понад 90 тис. українців вважаються зниклими безвісти, - уповноважений

Скільки осіб вважаються зниклими безвісти?

Понад 90 тисяч громадян України наразі мають статус безвісти зниклих за особливих обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

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Що відомо?

"За результатами розгляду запиту інформуємо, що станом на 23.02.2026 до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Реєстр), внесено відомості про понад 90 тис. осіб (як військовослужбовців, так і цивільних, у тому числі дітей), розшук яких триває", - йдеться у відповіді.

За словами Добросердова, серед осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, переважають військовослужбовці сектору безпеки і оборони, до якого входять Збройні Сили України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Служба безпеки України, розвідувальні органи України.

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Автор: 

війна (1639) зниклий безвісти (231)
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Це на 99% убиті.
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26.02.2026 11:50 Відповісти
Не факт, частина в полоні, частина в сзч.
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26.02.2026 13:00 Відповісти
В СЗЧ з числа безвісти абсолютна меншість.
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26.02.2026 13:07 Відповісти
Плюс 50 тис. загиблих, про яких зєля розповідав. Плюс брехня. В підсумку....
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26.02.2026 12:02 Відповісти
А скільких загиблих заховано під рубрикою "Пропав безвісти".

Ось на фото два два конкретних воїни, на конкретній позиції, на яку направили їх конкретні командири - є конкретні накази... Але їх віднесли у графу "Пропав безвісти"...
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26.02.2026 12:14 Відповісти
Поки не заберуть тіла, то будуть рахуватись БЗ. А скільки в бліндажах поховано заживо(загинуло) і рахуються дезертирами? Це потрібно рідним через суди добиватись визнання того, що воїни саме загиблі, а не БЗ. Але з таким совковим підходом нічого доброго в цій армії/країні ще довго не буде!
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26.02.2026 13:15 Відповісти
А представники Червоного Хреста заявили що в їх заявки на чотириста тисяч пропавших безвісті, зайдіть на сторінку Міжнародного Червоного Хреста
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26.02.2026 16:53 Відповісти
На сайті ЧХ пишуть, що 200 000 заявок від росії і України разом взятих.
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26.02.2026 21:09 Відповісти
 
 