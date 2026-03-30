"Кричу про Кринки": як жінки шукають своїх рідних, зниклих безвісти під час операції на лівому березні Дніпра. ВIДЕО

788 військовиих вважаються зниклими безвісти під час військової операції Сил оборони України на лівому березі Дніпра поблизу села Кринки Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, автори документального фільму Суспільного "Кричу про Кринки" поспілкувалися із жінками, які шукають своїх рідних.

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Що відомо?

Також автори знайшли морпіхів, яким вдалося вийти з Кринок, щоб записати їхні розповіді про те, як розвивались події у цих боях.

Авторка фільму Ірина Мельник розповіла, що познайомилася з героїнями під час обміну полоненими у Чернігові 23 липня 2025 року.

"На обміні працювала моя колега Аня Крилова. І вона звернула мою увагу на жінок у білих футболках, на яких написано "Кричу про Кринки". Ми познайомились. Жінки розповіли нам — на обміни приїжджають з надією, що звільнені з полону хлопці, можливо, бачили їхніх чоловіків. Напис на їхніх футболках і став назвою для фільму", - зазначила вона.

Зйомки фільму відбувалися у Чернігові, Києві, Київській та Вінницькій областях, а також у Женеві.

"Я тебе всюди знайду", - так сказала своєму чоловіку в прощальній розмові перед виходом на лівий берег Дніпра Лідія Руденко. І вже півтора роки вона його шукає - Сергій Руденко зник безвісти в червні 2024 року біля села Кринки в Херсонській області.

Над фільмом працювали: оператори Олексій Жернов, Олександр Тірок та Анатолій Сологуб. Монтаж, графічне оформлення та музичне оформлення — Анатолій Сологуб. Редактор проєкту — шеф-редактор філії Андрій Тіток. Продюсерка виробництва — Ольга Конопацька-Плєхова. Організаційну допомогу в закордонних поїздках забезпечила Алла Скорик, директорка департаменту регіонального контенту Суспільного.

Знайти морпіхів, яким вдалося вийти з Кринок, допоміг Микола Іванчик, відеограф, що зараз служить у Морській піхоті.

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Військова операція Сил оборони України з форсування і закріплення на лівому березі Дніпра розпочалася в жовтні 2023 року і тривала до літа 2024 року. В результаті українські сили відступили. За офіційними даними, операція в Кринках забрала життя 262 захисників, 788 вважаються зниклими безвісти.

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З моменту, коли жінки отримують сповіщення, що їх рідні зникли безвісти, у них починається інше життя. Це життя наповнене болем та відчаєм. А ще бюрократією, з якою стикаються у державних установах, які відповідають за пошук зниклих безвісти. Як героїні фільму Лідія Руденко, Ольга Святна та Олена Губарь шукають своїх зниклих безвісти рідних, з якими викликами стикаються під час пошуку та що дає надію та сили рухатись далі - дивіться у документальному фільмі Суспільне Чернігів "Кричу про Кринки".

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