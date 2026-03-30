Росіяни продовжують активний тиск на Гришине, поступово затягуючи туди свою піхоту, - DeepState

Російські окупанти кидають велику кількість людського ресурсу на Гришине в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У DeepState зазначаюють, що росіяни продовжують здійснювати активний тиск на Гришине, поступово затягуючи туди свою піхоту.

"В населеному пункті, буквально, кишить кацапами, однак поки вдається їх знищувати на північних околицях. Наразі бійці Сил Оборони здійснюють ударно-пошукові роботи по будинках, де ховається постійно противник, намагається закріпитися та накопичуватися.

Також вже фіксуються інфільтрації в глибину території в районі населених пунктів Василівка та Новоолександрівка, але ці випадки поодинокі без суттєвих успіхів для ворога", - йдеться в повідомленні.

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Вони зазначаються, що за сьогоднішньою динамікою тиску противника, окупація Гришиного є питанням часу, адже окупанти туди віддають велику кількість людського ресурсу, який накопичується в Покровську.

"Ворог бачить свої плани просування по лінії Гришине-Мирне-Гуліве-Шилівка тощо вздовж траси на Павлоград, яка є відкритою місцевістю і не є вигідною для будь-яких рухів. Найголовнішу задачу для себе вони вже реалізували — перекрили її, взявши під вогневий контроль", - додали аналітики.

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Родинське

Водночас тривають активні бої за Родинське, яке також поступово поглинається ворогом, але нестандартним способом.

"Кацапи рівняють із землею місто, скидаючи, зокрема, КАБи. Однак паралельно з цим часто фіксуються випадки, коли кацапські піхотинці закидають в будинки "взривпакет", після чого він "складається" і вони просочуються далі в глибину території. Вони не зосереджуються на тому, щоб формувати позиції в місті, а просто його знищують, маючи можливість пересування по н.п. Сама активність зосереджена на інфільтрації в глибину території вже за Родинським, щоб там накопичуватися і заважати роботі пілотів, яких вони там вишукують. Місто, по суті, є "прохідним двором" для кацапів", - пояснили у DeepState.

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Наразі окупанти зосерджені на тому, щоб взяти під контроль Покровсько-Мирноградську агломерацію, взявши вже під контроль самі міста.

"Це забезпечить більш вільне накопичення ресурсів в Покровську та Мирнограді, без перешкод з боку пілотів Сил Оборони та дасть можливість сформувати оперативний простір для подальшого просування. Наразі на південних околицях як Покровська, так і Мирнограду фіксується ствольна артилерія ворога.



Поряд з цим відтинком зростає активність на Костянтинівці, яка за кількістю штурмових дій, на сьогодні, вже вийшла на друге місце", - підсумували там.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше в УВ "Схід" заявили, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

У 7 корпусі ДШВ заявили, що орог не зумів обійти Гришине і намагається атакувати у лобовому штурмі.

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