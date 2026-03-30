Бои на Александровском направлении
На Александровском направлении ВСУ прорвали укрепленную оборону РФ: освободили 9 населенных пунктов, - 95 Полесская бригада ДШВ

Российская оборона прорвана: ВСУ освободили населенные пункты в Донецкой области

Украинские военные выбили российские войска из укрепленной линии обороны и освободили ряд населенных пунктов на Александровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал командир роты беспилотных систем 95-й Полесской бригады ДШВ Артем Кляп.

По его словам, вытеснить противника с занимаемых позиций было крайне сложно, поскольку российские войска заранее обустроили мощную линию обороны с разветвленной системой траншей, блиндажей и укрытий.

Несмотря на это, оборонительные укрепления в конце концов удалось прорвать. Успех операции по освобождению территории стал возможен благодаря ряду взаимосвязанных факторов.

"Применение наших подразделений БПЛА и стремительное продвижение наших штурмовых групп. Враг был дезориентирован, не успевал подтянуть резервы. Первые несколько дней. Но сейчас он уже успел подтянуть резервы. Преимущественно резервы перемещаются небольшими группами, на мототехнике, но мы успеваем их выявлять и уничтожать. Сейчас большой проблемы в этом нет", — рассказал военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны Украины не используют воздушное пространство Эстонии - отдельные аппараты сбиваются с курса из-за РЭБ, - глава штаба ВВС Кару

Топ комментарии
+13
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
30.03.2026 13:23 Ответить
+8
Давненько таких новин не було!
Слава нашим воякам!
30.03.2026 13:27 Ответить
+5
вiчна Слава полеглим.
30.03.2026 13:32 Ответить
Поки Україна не відіб'є у рашистів ЗАЕС або хоча б не знищити її до тла, рашисти будуть зубами триматися за окуповані території.
30.03.2026 13:25 Ответить
Окружити її. Без жратвт кацапня довго не зможе. Он в 90-ті швидко побігли ножки буша просити в обмін на запевнення, що стануть на шлях демократичного розвитку. Але ж американці зробили велику помилку, що повірили кацапні.
30.03.2026 13:34 Ответить
Названия у этих сел есть?
30.03.2026 13:33 Ответить
Олександрівський напрямок

- це ділянка фронту на межі трьох областей: Донецької, Запорізької та Дніпропетровської, яка стала однією з найгарячіших точок бойових дій на початку 2026 року.
Це стратегічний район (трикутник), що охоплює населені пункти під Покровськом та східніше Новопавлівки.
30.03.2026 14:12 Ответить
Почекаємо діпстейт. А то жодного з 460кв км обсирського ще не з'явилося, тільки навпаки русак кожного дня просувається
30.03.2026 13:37 Ответить
Якийсь ви нудний. Вимагаєте підтверджень з незалежних джерел. Мабуть ніколи в кордони 91 року не вірили? 100%, що ніколи телемарафон не дивились. Важко українській пропаганді з такими як ви. Добре для любімого лідора, що більшість не така.
30.03.2026 14:23 Ответить
Молодці! Героям Слава!! Смерть ворогам!
30.03.2026 13:49 Ответить
Дякуємо нашим мужнім Воїнам. Хай Всевишній шле вам, дорогі наші, свій захист на кожному кроці і сміливому поступі! Ви є нашим щитом і захистом від лютого ворога 🙏🧡💙💛
30.03.2026 14:19 Ответить
Так вже півроку там маштабний контрнаступ йде, визволено вже величезні території, а Deepstate визвволенного метра не показує. Як же ж так?
30.03.2026 14:38 Ответить
 
 