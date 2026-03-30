На Александровском направлении ВСУ прорвали укрепленную оборону РФ: освободили 9 населенных пунктов, - 95 Полесская бригада ДШВ

Украинские военные выбили российские войска из укрепленной линии обороны и освободили ряд населенных пунктов на Александровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал командир роты беспилотных систем 95-й Полесской бригады ДШВ Артем Кляп.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, вытеснить противника с занимаемых позиций было крайне сложно, поскольку российские войска заранее обустроили мощную линию обороны с разветвленной системой траншей, блиндажей и укрытий.

Несмотря на это, оборонительные укрепления в конце концов удалось прорвать. Успех операции по освобождению территории стал возможен благодаря ряду взаимосвязанных факторов.

"Применение наших подразделений БПЛА и стремительное продвижение наших штурмовых групп. Враг был дезориентирован, не успевал подтянуть резервы. Первые несколько дней. Но сейчас он уже успел подтянуть резервы. Преимущественно резервы перемещаются небольшими группами, на мототехнике, но мы успеваем их выявлять и уничтожать. Сейчас большой проблемы в этом нет", — рассказал военный.

