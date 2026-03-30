Падение дрона в Эстонии
Дроны Украины не используют воздушное пространство Эстонии - отдельные аппараты сбиваются с курса из-за РЭБ, - глава штаба ВВС Кару

Дроны над Балтией: Эстония объяснила, почему они попадают за границу

Украина не использует воздушное пространство Эстонии или других стран НАТО для нанесения ударов по России. Единичные случаи попадания дронов на территорию других государств связаны с действием российских систем радиоэлектронной борьбы или техническими неисправностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Фреди Кару.

Он отметил, что Украина в последнее время осуществила масштабные воздушные атаки на российские порты и нефтетранспортную инфраструктуру в районе Балтийского моря. В частности, речь идет об объектах на северо-западе РФ - портах Усть-Луга и Приморск в районе Финского залива.

По словам Кару, эти объекты неоднократно подвергались ударам в течение нескольких ночей.

Последствия атак

Оценить масштаб повреждений пока сложно, однако, как отметил представитель эстонских ВВС, в некоторых случаях речь идет о поражении резервуаров с топливом и инфраструктуры перевалки.

Пожары и дым в районе Усть-Луги были настолько масштабными, что их было видно даже с территории Эстонии.

Маршруты полета дронов

По оценкам эстонской стороны, беспилотники, вероятно, стартуют с территории Украины и проходят через западные регионы России, меняя траекторию из-за работы ПВО и систем РЭБ.

Кару подчеркнул, что обычно Украина не использует воздушное пространство стран НАТО - Эстонии, Латвии, Литвы или Польши.

В то же время он признал, что отдельные дроны могут случайно попадать на территорию соседних государств из-за помех или отклонений от маршрута, вызванных российскими средствами противодействия.

Что предшествовало?

  • В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро возле деревни Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь из Беларуси.
  • Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.

Збиваються з курсу - для чого ці пред"яви? - дрон залетів - то збивайте!
30.03.2026 11:29 Ответить
всі це знають,як і про те чиї реально ті дрони і чого не об'являють правду.....Фінляндія,Польща,Прибалтика.....і всюди українські дрони??не смішіть,краще будуйте лінії оборони з кордоном білорусів
30.03.2026 11:32 Ответить
З'явились ці дрони після того як почали атаки на пот рашистів на Балтиці. Можливо окремі і збиваються з курсу. Я б, наприклад, збивав би їх всі - рашисти можуть просто також запускати свої дрони. Ще прибалтам не вистачало війни. Вони і так там сидять з кордонами з рашистами. Тут головне шоб ті хто розробляє маршрути те розуміши та не провокували.
30.03.2026 11:48 Ответить
вони з'явилище ще тоді,коли по лаптям нічого не летіло,хоча так це ж було не вчора....
30.03.2026 11:50 Ответить
 
 