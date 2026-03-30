Дроны Украины не используют воздушное пространство Эстонии - отдельные аппараты сбиваются с курса из-за РЭБ, - глава штаба ВВС Кару

Украина не использует воздушное пространство Эстонии или других стран НАТО для нанесения ударов по России. Единичные случаи попадания дронов на территорию других государств связаны с действием российских систем радиоэлектронной борьбы или техническими неисправностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Фреди Кару.

Он отметил, что Украина в последнее время осуществила масштабные воздушные атаки на российские порты и нефтетранспортную инфраструктуру в районе Балтийского моря. В частности, речь идет об объектах на северо-западе РФ - портах Усть-Луга и Приморск в районе Финского залива.

По словам Кару, эти объекты неоднократно подвергались ударам в течение нескольких ночей.

Последствия атак

Оценить масштаб повреждений пока сложно, однако, как отметил представитель эстонских ВВС, в некоторых случаях речь идет о поражении резервуаров с топливом и инфраструктуры перевалки.

Пожары и дым в районе Усть-Луги были настолько масштабными, что их было видно даже с территории Эстонии.

Маршруты полета дронов

По оценкам эстонской стороны, беспилотники, вероятно, стартуют с территории Украины и проходят через западные регионы России, меняя траекторию из-за работы ПВО и систем РЭБ.

Кару подчеркнул, что обычно Украина не использует воздушное пространство стран НАТО - Эстонии, Латвии, Литвы или Польши.

В то же время он признал, что отдельные дроны могут случайно попадать на территорию соседних государств из-за помех или отклонений от маршрута, вызванных российскими средствами противодействия.

Что предшествовало?

В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро возле деревни Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь из Беларуси.

Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.

