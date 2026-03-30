Дрони України не використовують повітряний простір Естонії - окремі апарати збиваються з курсу через РЕБ, - глава штабу ВПС Кару

Україна не використовує повітряний простір Естонії або інших країн НАТО для атак на Росію. Поодинокі випадки потрапляння дронів на територію інших держав пов’язані з дією російських систем радіоелектронної боротьби або технічними несправностями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ERR, про це заявив начальник штабу ВПС Естонії полковник Фреді Кару.

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Він зазначив, - що Україна останнім часом здійснила масштабні повітряні атаки на російські порти та нафтотранспортну інфраструктуру в районі Балтійського моря. Зокрема, йдеться про об’єкти на північному заході РФ - порти Усть-Луга та Приморськ у районі Фінської затоки.

За словами Кару, ці об’єкти неодноразово зазнавали ударів упродовж кількох ночей.

Наслідки атак

Оцінити масштаб пошкоджень наразі складно, однак, як зазначив представник естонських ВПС, у деяких випадках йдеться про ураження резервуарів із паливом та інфраструктури перевалки.

Пожежі та дим у районі Усть-Луги були настільки масштабними, що їх було видно навіть з території Естонії.

Маршрути польоту дронів

За оцінками естонської сторони, безпілотники, ймовірно, стартують з території України та проходять через західні регіони Росії, змінюючи траєкторію через роботу ППО та систем РЕБ.

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Кару наголосив, що зазвичай Україна не використовує повітряний простір країн НАТО - Естонії, Латвії, Литви чи Польщі.

Водночас він визнав, що окремі дрони можуть випадково потрапляти на територію сусідніх держав через перешкоди або відхилення від маршруту, спричинені російськими засобами протидії.

Що передувало?

У ніч на 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого безпілотника, який впав у озеро поблизу села Лавісас. Військові країни припустили, що дрон міг залетіти з Білорусі.

Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.

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