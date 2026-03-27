Падіння дронів у Балтії - провина Росії, - Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що падіння українських дронів у країнах Балтії є наслідком війни, розв’язаної Росією, а не відповідальністю України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пекур заявив це під час спільної пресконференції у Варшаві з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Він зазначив, що в ніч на середу в димову трубу естонської електростанції в Аувері врізався український дрон, який збився з курсу під час атаки українських безпілотників на цілі, зокрема у Приморську Ленінградської області РФ. Він додав, що український дрон впав також у Латвії.

"На певний час було перервано постачання електроенергії (в Естонії, - ред.). Однак пам’ятаймо: це не провина України. Усе це є наслідком вторгнення Росії в Україну, а Україна лише захищає свою свободу",- наголосив Певкур.

Вплив ситуації на Близькому Сході на світові ціни на нафту

Естонський міністр наголосив, що події на Близькому Сході суттєво впливають на глобальні нафтові ринки, а отже - і на ціни на пальне у різних країнах, зокрема в Польщі та державах Балтії.

За його словами, зростання світових цін на нафту фактично означає додаткові доходи для Росії, які можуть сягати до одного мільярда доларів на день і спрямовуються на посилення її військового потенціалу.

Підтримка України та заклик до єдності НАТО

Міністр зазначив, що Україна вже докладає значних зусиль для обмеження можливостей РФ, однак наголосив, що це може мати певні побічні ефекти. Водночас він підкреслив, що це не є підставою для скорочення підтримки України, адже вона також захищає безпеку Європи.

Окремо посадовець закликав до збереження єдності союзників у межах НАТО, застерігши, що Росія прагне розколу між країнами Альянсу. Він наголосив, що лише спільна позиція дозволить протидіяти цим спробам.

Що передувало?