Падение дронов в Прибалтике - вина России, - Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что падение украинских дронов в странах Балтии является следствием войны, развязанной Россией, а не ответственностью Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Певкур заявил об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем. Он отметил, что в ночь на среду в дымовую трубу эстонской электростанции в Аувери врезался украинский дрон, который сбился с курса во время атаки украинских беспилотников на цели, в частности в Приморске Ленинградской области РФ. Он добавил, что украинский дрон упал также в Латвии.

"На некоторое время было прервано электроснабжение (в Эстонии - ред.). Однако давайте помнить: это не вина Украины. Все это является следствием вторжения России в Украину, а Украина лишь защищает свою свободу", - подчеркнул Певкур.

Влияние ситуации на Ближнем Востоке на мировые цены на нефть

Эстонский министр подчеркнул, что события на Ближнем Востоке существенно влияют на глобальные нефтяные рынки, а значит - и на цены на топливо в разных странах, в частности в Польше и странах Балтии.

По его словам, рост мировых цен на нефть фактически означает дополнительные доходы для России, которые могут достигать одного миллиарда долларов в день и направляются на укрепление ее военного потенциала.

Поддержка Украины и призыв к единству НАТО

Министр отметил, что Украина уже прилагает значительные усилия для ограничения возможностей РФ, однако подчеркнул, что это может иметь определенные побочные эффекты. В то же время он подчеркнул, что это не является основанием для сокращения поддержки Украины, ведь она также защищает безопасность Европы.

Отдельно чиновник призвал к сохранению единства союзников в рамках НАТО, предупредив, что Россия стремится к расколу между странами Альянса. Он подчеркнул, что только общая позиция позволит противостоять этим попыткам.

Что предшествовало?