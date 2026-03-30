На Олександрівському напрямку ЗСУ прорвали укріплену оборону РФ: визволили 9 населених пунктів, - 95 Поліська бригада ДШВ

Українські військові вибили російські війська з укріпленої лінії оборони та визволили низку населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів командир роти безпілотних систем 95-ї Поліської бригади ДШВ Артем Кляп.

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За його словами, витіснити противника із займаних позицій було вкрай складно, оскільки російські війська заздалегідь облаштували потужну лінію оборони з розгалуженою системою траншей, бліндажів і укриттів.

Попри це, оборонні укріплення зрештою вдалося прорвати. Успіх операції зі звільнення території став можливим завдяки низці взаємопов’язаних факторів.

"Застосування наших підрозділів БпЛА та стрімке просування наших штурмових груп. Ворог був дезорієнтований, не встигав підтягнути резерви. Перші декілька днів. Але зараз він вже встиг підтягнути резерви. Переважно резерви переміщуються малими групами, на мототехниці, але ми встигаємо їх виявляти та знищувати. Зараз великої проблеми в цьому немає", - розповів військовий.

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