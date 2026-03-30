На Александровском направлении морпехи 37-й бригады ликвидировали 31 оккупанта за сутки. ВИДЕО

На Александровском направлении российские оккупационные войска предприняли попытку массированного штурма, которая обернулась для них катастрофическими потерями. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на кадры боевых действий 37-й отдельной бригады морской пехоты.

По итогам всего одного суток боев украинские морпехи подтвердили ликвидацию 31 оккупанта. На обнародованных видеозаписях запечатлены разгромленные позиции и тела захватчиков, оставшиеся на поле боя после неудачной попытки прорыва.

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