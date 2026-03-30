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Новини Відео Бої на Олександрівському напрямку
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На Олександрівському напрямку морпіхи 37-ї бригади ліквідували 31 окупанта за добу. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку російські окупаційні війська здійснили спробу масованого штурму, яка завершилася для них катастрофічними втратами. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кадри бойової роботи 37-ї окремої бригади морської піхоти.

За підсумками лише однієї доби боїв українські морпіхи підтвердили ліквідацію 31 окупанта. На оприлюднених відеозаписах зафіксовано розгромлені позиції та тіла загарбників, які залишилися на полі бою після невдалої спроби прориву.

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