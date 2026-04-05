РФ стремится захватить больше территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области, - Сырский

Александр Сырский

На Александровском направлении наступательные действия Сил обороны Украины продолжаются с конца января. В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя - в Запорожской.

Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на Александровском направлении

Как отмечается, во время очередной рабочей поездки Сырский встретился с руководством наступательной группировки.

Генерал-майор Олег Апостол доложил об обстановке и результатах выполнения предыдущих задач. Также обсудили пути повышения эффективности наших активных действий в определенных районах и противодействия штурмовым действиям противника.

"На Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Сичневое и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано в общей сложности 64 атаки врага", - говорится в сообщении.

Как отмечает Сырский, российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств. Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области. В свою очередь, Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимый огневой урон, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.

Обстановка на Покровском направлении 

Сирский работал также и на Покровском направлении. Во время выезда в 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ заслушал доклад командира корпуса бригадного генерала Евгения Ласийчука и командиров воинских частей о текущей обстановке и проблемных вопросах. Сразу же отдал распоряжение о дополнительном обеспечении боеприпасами и другими материально-техническими средствами для усиления огневой мощи наших частей в Донецкой области.

боевые действия (5819) Александр Сырский (865) Апостол Олег (10) война в Украине (7990)
Топ комментарии
+12
ми знаємо ,шо лаптестан прагне з 2022р...і бачимо шо вже віддали їм українські говнокомандуючі !!!...
показать весь комментарий
05.04.2026 12:17 Ответить
+9
Хіба тільки на Дніпропетровщині? - аби шось
показать весь комментарий
05.04.2026 12:14 Ответить
+9
А ти прагнеш набрати ще більше м'яса і робити м'ясні штурми! Цього кацапа треба знімати
показать весь комментарий
05.04.2026 12:32 Ответить
********* захоплює з 2014 ,втілює , всіма силами і засобами !Кроти -агенти в середєни держави , втілюють всі завдання фсб , як , підготовка до оборони Держави , зрив контрнаступу , саботаж закупівлі зброї, мародерство гуманітарної допомоги, военноі допомоги , мільярди вкрадені , під дахом" буратіно " підручними Бакановим, наумовим , резніковим, Ермаком, Умеровим, Шефірами, татаровим цукерманом-міндічами …………
показать весь комментарий
05.04.2026 16:38 Ответить
Коли вже цей Азіров закриється!!!!!
показать весь комментарий
05.04.2026 12:18 Ответить
У нього сьогодні "траур"... 😂
"На москві палає військове училище, де навчався Сирський. Мова про московське вище загальновійськове командне училище. Пожежі вже присвоїли підвищений ранг небезпеки."
показать весь комментарий
05.04.2026 14:37 Ответить
Прагне,для початку,весь Донбас
Якщо так станеться,то віддача частини його,стане вже неактуальною для них в переговорах,а вже інший регіон.Це ж проста логіка.
показать весь комментарий
05.04.2026 12:19 Ответить
Та ви шо? Ваші пропозиції, будь ласка.
показать весь комментарий
05.04.2026 13:30 Ответить
"Як не зможу-то піду".
Хіба,не вам то обіцяв?
От шо
показать весь комментарий
05.04.2026 13:42 Ответить
Речнику,ти не для доповіді ,а для протидії там(Ти ж там щось звільняєш на карті,рибоокий ти наш(((
показать весь комментарий
05.04.2026 12:20 Ответить
"Буферну зону" від чого? Від "буферної зони" у вигляді окупованих територій?
показать весь комментарий
05.04.2026 12:28 Ответить
А ти прагнеш набрати ще більше м'яса і робити м'ясні штурми! Цього кацапа треба знімати
показать весь комментарий
05.04.2026 12:32 Ответить
Він,виявляється,ефективний((Все в нього паплану ,як в *****(Криве слово від командира,на передову(Криве слово від солдата -оформимо щось типу СЗЧ((А решту все па плану(((
показать весь комментарий
05.04.2026 12:35 Ответить
Да москалі хочуть захопити всю України А ти поставлен для того щоб захищати,а не піаритись і базікати в ЗМІ .
показать весь комментарий
05.04.2026 13:00 Ответить
Ким поставлений і як?
показать весь комментарий
05.04.2026 13:54 Ответить
Не московія захоплює, а Зеленський разом з Сирським бездарно просирають життя наших вояків та території!
показать весь комментарий
05.04.2026 15:10 Ответить
А сирський хіба проти? Хіба то не диверсант і не кат, що хапає хворих і відправляє у Скелю на знушання і смерть, доки не воюють ті, що давали присягу?
До речі, за Конституцією військові взагвлі ніяк не можуть бути викорсистані проти народу, не те що влаштувати своєму народу таке пекло на Землі!
Тільки хворі люди, зі статтями і які ніде не служили, всім і у всьому винні? Так війни не виграються! Зашмагати беззахисних батогом, коли ті, що давали присягу, не воюють, а весь Київ заставлений крутезнии джипами більше ніж до війни. Силовики могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, їх шалена кількість і стає все більше, особливо останні декілька місяців, на Троєщині все чорне від ментів і муніципальної охорони, яка на кожному кроці, нащо вона, де раніше охороняла 100, зараз охороняє 1000, в країні більше мільйона офіцерів після кафедр і військових закладів, абсолютна більшість не воює. 178 тис. молодих відставників, в ХСУ тільки кожен 40-1, міільйон блатних биків в тилових частинах
https://www.youtube.com/watch?v=bDE_hIDzzb4
А знущаються з хворих, он натрапили на цілу частину непридатних, а що потім з людьми роблять, навіть на Суспільному в Новому відліку по телебаченню вже прорвалось, як катують людей, прив1язують до дерев і лупцюють шлангами! Нахапали нездатних воювати, катують, вимагають гроші і кидають на вірну смерть! Будь проклята ця влада ! Кати! Кляті кати і диверсанти!
Веніславсього з 2 синами - в окоп, крутезний автопарк - на фронт! А так це просто знущання з народу, держбанда клятих кіднеперів і рекетирів влаштувала терор проти беззахисних і хворих людей, полювання на вулицях, це ганьба! І доведеться відповідати всім замішаним у злочинах, втекти не встигнете, покдьки!
показать весь комментарий
05.04.2026 17:13 Ответить
яка трагедія у людини! і генералом хоче бути і українців ненавидить.
показать весь комментарий
05.04.2026 17:16 Ответить
Отже потрібно організувати наступ щоб відволікти їхні сили?
показать весь комментарий
05.04.2026 18:45 Ответить
В Україні близько 1,5 млн чоловіків призовного віку не оновлюють військово-облікові дані - Цимбалюк.
Ще один, що переймається тільки обмежено придатними, хворими і тими, що 4 роки просиділи вдома і в яких вже поїхав дах, замість того, щоб мобілізувати хоч частину силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин відправити на фронт...

І свого сина, який замість того, щоб воювати, краде мільярдами і мародерить! Віталій Цимбалюк, який отримав від Держбюро розслідувань підозру у справі щодо закупівлі телефонів на майже 19 млн грн
показать весь комментарий
05.04.2026 18:46 Ответить
Обов'язково їздити щоб заслухати доклад?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:15 Ответить
Потужна неочікуваність для Сирського?
показать весь комментарий
05.04.2026 21:06 Ответить
 
 