РФ стремится захватить больше территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области, - Сырский
На Александровском направлении наступательные действия Сил обороны Украины продолжаются с конца января. В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя - в Запорожской.
Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация на Александровском направлении
Как отмечается, во время очередной рабочей поездки Сырский встретился с руководством наступательной группировки.
Генерал-майор Олег Апостол доложил об обстановке и результатах выполнения предыдущих задач. Также обсудили пути повышения эффективности наших активных действий в определенных районах и противодействия штурмовым действиям противника.
"На Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Сичневое и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано в общей сложности 64 атаки врага", - говорится в сообщении.
Как отмечает Сырский, российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств. Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области. В свою очередь, Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимый огневой урон, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.
Обстановка на Покровском направлении
Сирский работал также и на Покровском направлении. Во время выезда в 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ заслушал доклад командира корпуса бригадного генерала Евгения Ласийчука и командиров воинских частей о текущей обстановке и проблемных вопросах. Сразу же отдал распоряжение о дополнительном обеспечении боеприпасами и другими материально-техническими средствами для усиления огневой мощи наших частей в Донецкой области.
"На москві палає військове училище, де навчався Сирський. Мова про московське вище загальновійськове командне училище. Пожежі вже присвоїли підвищений ранг небезпеки."
Якщо так станеться,то віддача частини його,стане вже неактуальною для них в переговорах,а вже інший регіон.Це ж проста логіка.
Хіба,не вам то обіцяв?
От шо
До речі, за Конституцією військові взагвлі ніяк не можуть бути викорсистані проти народу, не те що влаштувати своєму народу таке пекло на Землі!
Тільки хворі люди, зі статтями і які ніде не служили, всім і у всьому винні? Так війни не виграються! Зашмагати беззахисних батогом, коли ті, що давали присягу, не воюють, а весь Київ заставлений крутезнии джипами більше ніж до війни. Силовики могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, їх шалена кількість і стає все більше, особливо останні декілька місяців, на Троєщині все чорне від ментів і муніципальної охорони, яка на кожному кроці, нащо вона, де раніше охороняла 100, зараз охороняє 1000, в країні більше мільйона офіцерів після кафедр і військових закладів, абсолютна більшість не воює. 178 тис. молодих відставників, в ХСУ тільки кожен 40-1, міільйон блатних биків в тилових частинах
А знущаються з хворих, он натрапили на цілу частину непридатних, а що потім з людьми роблять, навіть на Суспільному в Новому відліку по телебаченню вже прорвалось, як катують людей, прив1язують до дерев і лупцюють шлангами! Нахапали нездатних воювати, катують, вимагають гроші і кидають на вірну смерть! Будь проклята ця влада ! Кати! Кляті кати і диверсанти!
Веніславсього з 2 синами - в окоп, крутезний автопарк - на фронт! А так це просто знущання з народу, держбанда клятих кіднеперів і рекетирів влаштувала терор проти беззахисних і хворих людей, полювання на вулицях, це ганьба! І доведеться відповідати всім замішаним у злочинах, втекти не встигнете, покдьки!
Ще один, що переймається тільки обмежено придатними, хворими і тими, що 4 роки просиділи вдома і в яких вже поїхав дах, замість того, щоб мобілізувати хоч частину силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин відправити на фронт...
І свого сина, який замість того, щоб воювати, краде мільярдами і мародерить! Віталій Цимбалюк, який отримав від Держбюро розслідувань підозру у справі щодо закупівлі телефонів на майже 19 млн грн