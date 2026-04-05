РФ стремится захватить больше территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области, - Сырский

На Александровском направлении наступательные действия Сил обороны Украины продолжаются с конца января. В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя - в Запорожской.

Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация на Александровском направлении

Как отмечается, во время очередной рабочей поездки Сырский встретился с руководством наступательной группировки.

Генерал-майор Олег Апостол доложил об обстановке и результатах выполнения предыдущих задач. Также обсудили пути повышения эффективности наших активных действий в определенных районах и противодействия штурмовым действиям противника.

"На Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Сичневое и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано в общей сложности 64 атаки врага", - говорится в сообщении.

Как отмечает Сырский, российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств. Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области. В свою очередь, Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимый огневой урон, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.

Обстановка на Покровском направлении

Сирский работал также и на Покровском направлении. Во время выезда в 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ заслушал доклад командира корпуса бригадного генерала Евгения Ласийчука и командиров воинских частей о текущей обстановке и проблемных вопросах. Сразу же отдал распоряжение о дополнительном обеспечении боеприпасами и другими материально-техническими средствами для усиления огневой мощи наших частей в Донецкой области.

