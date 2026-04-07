Оборона Костянтинівки триває, ворог хоче покращити тактичне положення, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у смузі відповідальності 19 корпусу, який здійснює оборону Костянтинівсько-Дружківської агломерації.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог прагне покращити тактичне положення

Російські окупаційні війська намагаються покращити на цьому відрізку своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів.

"Майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат.

Командний склад демонструє високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення", - зазначив головнокомандувач.

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Пріоритети Сил оборони

За словами Сирського, пріоритетними напрямами роботи залишаються вогневе ураження тилової логістики окупантів, нейтралізація ворожої піхоти на етапі початку штурмів, а також збереження життів наших воїнів в умовах високої інтенсивності бойових дій.

"Окрему увагу приділив аналізу пропозицій від командирів щодо нагальних потреб підрозділів. Ключовими аспектами стали питання посилення спроможностей із протидії засобам БпЛА противника, постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

За результатами роботи оперативно врегульовано низку проблемних питань, озвучених командирами на місці", - пояснив він.

Крім цього, під час роботи у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія" Сирський вручив воїнам почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України.

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