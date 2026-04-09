В марте на 29% вырос показатель общих потерь РФ благодаря украинским подразделениям БПС, - Сырский
Беспилотные силы являются одним из ключевых факторов преимущества Сил обороны. Именно они в настоящее время наносят наиболее массированный и эффективный удар по противнику.
Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам главнокомандующего, Силы обороны удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.
"Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025 года, наши подразделения беспилотных систем уничтожают больше личного состава противника, чем он рекрутирует в свои ряды.
Во время совещания по вопросам развития беспилотных систем подвели итоги и проанализировали результаты марта", - отметил он.
Потери врага
В марте по сравнению с февралем показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных подразделениями беспилотных систем, вырос на 29%.
"В среднем за сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тыс. боевых задач. При этом по результатам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля. Это более 150 тысяч", - сказал главком.
Также он отметил рост эффективности средств Middle Strike.
"Почти 350 ударов на оперативную глубину (30–120 км). Поражено 143 объекта логистики и склада противника, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли врага и многое другое. Это комплексный результат работы отечественных производителей беспилотных авиационных комплексов (БпАК), роста мастерства операторов и принятых нами организационных решений.
Наши наземные роботизированные комплексы в марте также увеличили количество выполненных задач более чем на 50% по сравнению с февралем", - добавил он.
Враг не стоит на месте
Данные разведки свидетельствуют, что по состоянию на начало апреля оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем (БпС) до 101 тыс. военнослужащих, а к концу 2026 года планируют довести до 165,5 тыс.
"Поэтому мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии.
Продолжается дальнейшее развитие подразделений беспилотных систем в различных родах и видах войск (сил) ВСУ. Во время совещания заслушал доклады, в частности, о состоянии приобретения боевых возможностей подразделений БпС в Сухопутных войсках и Силах территориальной обороны, а также о применении морских беспилотных катеров.
Особенно ценной частью таких совещаний является обмен опытом представителей боевых бригад и батальонов. На этот раз стоит отметить комплексную работу 414-й отдельной бригады беспилотных систем (ОбрБпс) "Птахи Мадяра" по выявлению и уничтожению взлетно-посадочных площадок вражеских БПЛА.
Показательная цифра: позиций пилотов противника в марте подавлено на 26% больше, чем в феврале", - отметил Сырский.
Так, по итогам совещания были определены задачи по развитию беспилотных систем Украины.
Бо коли останній рік проводиться обмін тілами загиблих , то мацковити кожного разу віддають 1000 тіл воїнів ЗСУ та НГУ, а собі отримають кілька десятків прихильників концертів Кабздона. І це , на жаль, реальні цифри , а не балаканина , яку пересічним втирають на УРЯшМарафоні!