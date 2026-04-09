778 11

В марте на 29% вырос показатель общих потерь РФ благодаря украинским подразделениям БПС, - Сырский

Сырский рассказал об успехах беспилотных систем

Беспилотные силы являются одним из ключевых факторов преимущества Сил обороны. Именно они в настоящее время наносят наиболее массированный и эффективный удар по противнику.

Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам главнокомандующего, Силы обороны удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.

"Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025 года, наши подразделения беспилотных систем уничтожают больше личного состава противника, чем он рекрутирует в свои ряды.

Во время совещания по вопросам развития беспилотных систем подвели итоги и проанализировали результаты марта", - отметил он.

Потери врага

В марте по сравнению с февралем показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных подразделениями беспилотных систем, вырос на 29%.

"В среднем за сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тыс. боевых задач. При этом по результатам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля. Это более 150 тысяч", - сказал главком.

Также он отметил рост эффективности средств Middle Strike.

"Почти 350 ударов на оперативную глубину (30–120 км). Поражено 143 объекта логистики и склада противника, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли врага и многое другое. Это комплексный результат работы отечественных производителей беспилотных авиационных комплексов (БпАК), роста мастерства операторов и принятых нами организационных решений.

Наши наземные роботизированные комплексы в марте также увеличили количество выполненных задач более чем на 50% по сравнению с февралем", - добавил он.

Враг не стоит на месте

Данные разведки свидетельствуют, что по состоянию на начало апреля оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем (БпС) до 101 тыс. военнослужащих, а к концу 2026 года планируют довести до 165,5 тыс.

"Поэтому мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии.

Продолжается дальнейшее развитие подразделений беспилотных систем в различных родах и видах войск (сил) ВСУ. Во время совещания заслушал доклады, в частности, о состоянии приобретения боевых возможностей подразделений БпС в Сухопутных войсках и Силах территориальной обороны, а также о применении морских беспилотных катеров.

Особенно ценной частью таких совещаний является обмен опытом представителей боевых бригад и батальонов. На этот раз стоит отметить комплексную работу 414-й отдельной бригады беспилотных систем (ОбрБпс) "Птахи Мадяра" по выявлению и уничтожению взлетно-посадочных площадок вражеских БПЛА.
Показательная цифра: позиций пилотов противника в марте подавлено на 26% больше, чем в феврале", - отметил Сырский.

Так, по итогам совещания были определены задачи по развитию беспилотных систем Украины.

Топ комментарии
+6
А пам"ятаєте,друзі,як "яйце по17" розказувало, що дрони і нах не потрібні ,ними тільки весілля знімати. Оце рівень міністра оборони зебанди, та в них у всіх такий рівень куди не глянь .Геть у відставку негайно, банда нікчем, мародерів, саботажників та зрадників, замордували вже країну
09.04.2026 08:55 Ответить
+2
А на скільки зросли загальні втрати наших жінок, дітей, старіков?
09.04.2026 08:52 Ответить
+1
все пам'ятаємо...
09.04.2026 08:58 Ответить
09.04.2026 08:52 Ответить
А ви вже готові до жіночої мобілізації? Зеленському треба контрнаступати щоб повернути бездарно просрані території в 2022 році! Відповідно до ст. 65 Конституції захищати Україну повинні всі громадяни, а не тільки чоловіки!
09.04.2026 09:29 Ответить
09.04.2026 09:30 Ответить
Цікаво мені - а як та хто підрахував збільшення втрат путловських люмпенів на 29%? От би Сирський розповів про методику підрахування втрат ворога.

Бо коли останній рік проводиться обмін тілами загиблих , то мацковити кожного разу віддають 1000 тіл воїнів ЗСУ та НГУ, а собі отримають кілька десятків прихильників концертів Кабздона. І це , на жаль, реальні цифри , а не балаканина , яку пересічним втирають на УРЯшМарафоні!
09.04.2026 09:38 Ответить
09.04.2026 09:41 Ответить
Сирський ще той казкар. Дивлюсь статистику за квітень 2025 - в середньому від 1000 до 1200 знищених росіян. На сьогодні десь 1000, а то й менше. Інша справа, що зараз більшість уражень від створеної кіл-зони. Хлопцям доводиться дальше залітати, щоб знайти когось. Тож загальна кількість не збільшилась, змінилась пропорція причини знищення. В таких умовах треба посилювати захист від ворожих безпілотників, що це дасть можливість підтягнути артилерію. Бо як не крути, а від артилерії сила ураження більша. А Сирський продовжує розповідати приказки скільки звільнили, не згадуючи скільки за цей час втратили.
09.04.2026 10:05 Ответить
 
 