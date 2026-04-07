Оборона Константиновки продолжается, враг хочет улучшить тактическое положение, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в зоне ответственности 19-го корпуса, который обеспечивает оборону Константиновско-Дружковской агломерации.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг стремится улучшить тактическое положение

Российские оккупационные войска пытаются улучшить на этом участке свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты дронов.

"Уже почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

Командный состав демонстрирует высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя, принимая инициативные и нестандартные решения", - отметил главнокомандующий.

Приоритеты Сил обороны

По словам Сырского, приоритетными направлениями работы остаются огневое поражение тыловой логистики оккупантов, нейтрализация вражеской пехоты на этапе начала штурмов, а также сохранение жизней наших воинов в условиях высокой интенсивности боевых действий.

"Особое внимание уделил анализу предложений от командиров относительно насущных потребностей подразделений. Ключевыми аспектами стали вопросы усиления способностей по противодействию средствам БПЛА противника, снабжения боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

По результатам работы оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте", - пояснил он.

Кроме того, во время работы во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия" Сырский вручил воинам почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

