Оборона Константиновки продолжается, враг хочет улучшить тактическое положение, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в зоне ответственности 19-го корпуса, который обеспечивает оборону Константиновско-Дружковской агломерации.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Враг стремится улучшить тактическое положение
Российские оккупационные войска пытаются улучшить на этом участке свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты дронов.
"Уже почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.
Командный состав демонстрирует высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя, принимая инициативные и нестандартные решения", - отметил главнокомандующий.
Приоритеты Сил обороны
По словам Сырского, приоритетными направлениями работы остаются огневое поражение тыловой логистики оккупантов, нейтрализация вражеской пехоты на этапе начала штурмов, а также сохранение жизней наших воинов в условиях высокой интенсивности боевых действий.
"Особое внимание уделил анализу предложений от командиров относительно насущных потребностей подразделений. Ключевыми аспектами стали вопросы усиления способностей по противодействию средствам БПЛА противника, снабжения боеприпасами и другими материально-техническими средствами.
По результатам работы оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте", - пояснил он.
Кроме того, во время работы во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия" Сырский вручил воинам почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль