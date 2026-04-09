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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Вражеский ЗРК "Тор-М1" сбил два украинских дрона, но был уничтожен третьим. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись успешного уничтожения одного из самых опасных элементов противовоздушной обороны противника — зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Операцию провели пилоты 1-го отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем (СБС). Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Событие произошло в районе населенного пункта Кальчиновка в Донецкой области. На опубликованных кадрах запечатлена настоящая дуэль между техникой оккупантов и украинскими беспилотниками.

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Хронология боя:

  • Сопротивление врага: Российский экипаж "Тора" заметил угрозу и пытался активно отбиваться. Зенитный комплекс успел выпустить ракеты и уничтожить два украинских дрона.

  • Фатальный удар: Несмотря на потерю первых аппаратов, операторы СБС продолжали атаку. Третий беспилотник сумел перехитрить систему ПВО захватчиков и точно попал в цель.

  • Результат: После прямого попадания вражеский комплекс получил критические повреждения и был выведен из строя.

Смотрите: Пилоты СБС поразили российских операторов "Гербер" непосредственно во время запуска БПЛА. ВИДЕО

Также смотрите: Минус 3 машины, пушка, 6 укрытий и как минимум 4 рашиста: боевая работа бригады "Сталевий кордон". ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (12623) ЗРК (290) Силы беспилотных систем (571) Мариупольский район (116) Кальчиновка (1)
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Топ комментарии
+22
Наші описували атаку на порт Виборга. Послали 15 "Лютих". Троє спрацювали "приманкою" - провели "розвідку боєм", для систем ППО. Решта 12 пішли двома групами. Перша - 7 штук, пішла "в лоб", на порт. Прорвався лише ОДИН, і розніс пункт управління системою ППО району. Решта прийняла на себе удар систем ППО, та змусила "розрядиться" їх пускові установки. А п'ятеро пішли "манівцями", вже по території самого порту. Трьох збили, а два розтовкли "свіжопобудований " криголам ФСБ, який планувався для льодової проводки танкерів, по Північному Льодовитому океану...
От така "математика"...
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09.04.2026 12:50 Ответить
+13
математика війни на нашу користь
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09.04.2026 12:30 Ответить
+6
Цей епізод ще раз підтверджує високу ефективність атаки саме узгодженими діями зграй ударних дронів в умовах активної протидії ворога. Подяка та повага тим, хто перемагає!
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09.04.2026 13:34 Ответить

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