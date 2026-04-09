Вражеский ЗРК "Тор-М1" сбил два украинских дрона, но был уничтожен третьим. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись успешного уничтожения одного из самых опасных элементов противовоздушной обороны противника — зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Операцию провели пилоты 1-го отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем (СБС). Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Событие произошло в районе населенного пункта Кальчиновка в Донецкой области. На опубликованных кадрах запечатлена настоящая дуэль между техникой оккупантов и украинскими беспилотниками.
Хронология боя:
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Сопротивление врага: Российский экипаж "Тора" заметил угрозу и пытался активно отбиваться. Зенитный комплекс успел выпустить ракеты и уничтожить два украинских дрона.
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Фатальный удар: Несмотря на потерю первых аппаратов, операторы СБС продолжали атаку. Третий беспилотник сумел перехитрить систему ПВО захватчиков и точно попал в цель.
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Результат: После прямого попадания вражеский комплекс получил критические повреждения и был выведен из строя.
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