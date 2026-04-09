Эффективность на расстоянии 57 км: дроны ВСУ уничтожают вражескую технику в глубоком тылу. ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое самими российскими оккупантами, которое наглядно демонстрирует эффективность работы украинских подразделений беспилотных систем в глубоком тылу противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах запечатлены последствия серии успешных ударов украинских дронов по военным целям захватчиков на расстоянии 57 километров от линии боевого столкновения.

"На этих кадрах от противника - поражение украинскими дронами военных целей врага в глубоком тылу, в 57 км от линии фронта. Буквально каждые сто метров - горящая или выгоревшая техника. "Демилитаризация" идет по плану", - отмечает в комментарии автор публикации.

У буханок доля така, палати. Вони як к фронту наближаються - самозаймаються. По звичці.
09.04.2026 16:47 Ответить
яка гарна дорога без ям
09.04.2026 17:09 Ответить
"А вдоль дароги - мёртвые с косами, стаят... И ТИШИНА...".
09.04.2026 17:19 Ответить
 
 