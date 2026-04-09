Эффективность на расстоянии 57 км: дроны ВСУ уничтожают вражескую технику в глубоком тылу. ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое самими российскими оккупантами, которое наглядно демонстрирует эффективность работы украинских подразделений беспилотных систем в глубоком тылу противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах запечатлены последствия серии успешных ударов украинских дронов по военным целям захватчиков на расстоянии 57 километров от линии боевого столкновения.

"На этих кадрах от противника - поражение украинскими дронами военных целей врага в глубоком тылу, в 57 км от линии фронта. Буквально каждые сто метров - горящая или выгоревшая техника. "Демилитаризация" идет по плану", - отмечает в комментарии автор публикации.

