Пилоты батальона SIGNUM поразили БПЛА "Князь Вещий Олег", "Zala" и "Supercam" на Лиманщине. ВИДЕО

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады сбили 9 российских беспилотников на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты поразили дорогостоящие разведывательные дроны противника.

Среди уничтоженных целей:

  • 4 БПЛА "Князь Вещий Олег";
  • 2 БПЛА "Supercam";
  • 3 БПЛА "Zala".

Отмечается, что ни один из уничтоженных разведывательных дронов больше не передаст координаты украинских позиций противнику.

BRAVO!
