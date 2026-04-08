Пилоты батальона SIGNUM поразили БПЛА "Князь Вещий Олег", "Zala" и "Supercam" на Лиманщине. ВИДЕО

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады сбили 9 российских беспилотников на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты поразили дорогостоящие разведывательные дроны противника.

Среди уничтоженных целей:

4 БПЛА "Князь Вещий Олег";

2 БПЛА "Supercam";

3 БПЛА "Zala".

Отмечается, что ни один из уничтоженных разведывательных дронов больше не передаст координаты украинских позиций противнику.

