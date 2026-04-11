Одним скидом уразили взвод піхоти РФ у вантажівці: пілоти 40-ї артилерійської бригади. ВIДЕО

Оператори дронів 40-ї окремої артилерійської бригади уразили автівку з російською піхотою на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили вантажівку "Урал", яка перевозила особовий склад ЗС РФ, після чого здійснили влучний скид з БпЛА по техніці.

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У результаті вибуху четверо окупантів були ліквідовані, ще 14 - дістали поранення, зазначають бійці.

Кадри бойової роботи опубліковані у соціальних мережах.

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