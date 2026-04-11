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Одним скидом уразили взвод піхоти РФ у вантажівці: пілоти 40-ї артилерійської бригади. ВIДЕО

Оператори дронів 40-ї окремої артилерійської бригади уразили автівку з російською піхотою на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили вантажівку "Урал", яка перевозила особовий склад ЗС РФ, після чого здійснили влучний скид з БпЛА по техніці.

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У результаті вибуху четверо окупантів були ліквідовані, ще 14 - дістали поранення, зазначають бійці.

Кадри бойової роботи опубліковані у соціальних мережах.

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армія рф (21544) знищення (10564) 40 артилерійська бригада (37) дрони (8721) Харківська область (2996)
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Топ коментарі
+16
Жаль що скид був один.
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11.04.2026 13:32 Відповісти
+10
Мабуть, "свіжачки" - вперше в "кілл-зону" приїхали... На "екскурсію"... Треба бул вичекать ще секунд тридцять - і за заднім бортом "Урала" стояло-б, ще більше "мішеней"... І тоді 200-х було-б більше...
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11.04.2026 12:49 Відповісти
+6
Тягне кацапів на "подвиги"
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11.04.2026 12:41 Відповісти

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