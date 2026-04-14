За добу на фронті 125 боєзіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Обстріли України

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 10 256 дронів-камікадзе та здійснив 3828 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 72 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Новоіванівка Сумської області; Просяна, Писанці Дніпропетровської області;

Воздвижівська, Новомиколаївка, Єгорівка, Чарівне, Долинка, Верхня Терса, Копані Запорізької області;

Томарине Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення, противник наступав у бік населеного пункту Таратутине. Крім цього, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине, Лиман, Синельникове та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

У районі населеного пункту Тихонівка наші оборонці відбили одну атаку на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка.

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На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Січневе, Вороне, Злагода та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Прилуки, Гірке та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог двічі намагався просунутися в районах н.п Степногірськ та Коновалова.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 820 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 2459 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної техніки.