За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за минувшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 10 256 дронов-камикадзе и осуществил 3828 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 72 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Новоивановка Сумской области; Просяная, Писанцы Днепропетровской области;

Воздвижская, Новониколаевка, Егоровка, Чаривное, Долинка, Верхняя Терса, Копани Запорожской области;

Томарино Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, противник наступал в сторону населенного пункта Таратутино. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросил восемь управляемых бомб, осуществил 82 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино, Лиман, Синельниково и Волчанск.

На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Дибровы, Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки.

В районе населенного пункта Тихоновка наши защитники отразили одну атаку на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский наземный робот протаранил FPV-дрон рашистов во время попытки атаки на Константиновском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Заповедное, Белицкое, Гришино, Покровск и Муравка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 7-го корпуса ДШВ за 10 дней апреля поразили 483 оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

На Александровском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Сичневое, Вороное, Злагода и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зализнычное, Прилуки, Гиркое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг дважды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Степногорск и Коновалова.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеские атаки вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 820 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, 2459 беспилотных летательных аппаратов, 201 единицу автомобильной техники.