За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за минувшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 10 256 дронов-камикадзе и осуществил 3828 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 72 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:
- Новоивановка Сумской области; Просяная, Писанцы Днепропетровской области;
- Воздвижская, Новониколаевка, Егоровка, Чаривное, Долинка, Верхняя Терса, Копани Запорожской области;
- Томарино Херсонской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, противник наступал в сторону населенного пункта Таратутино. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросил восемь управляемых бомб, осуществил 82 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино, Лиман, Синельниково и Волчанск.
На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка и Новоосиново.
На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Дибровы, Дробышево и Лимана.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки.
В районе населенного пункта Тихоновка наши защитники отразили одну атаку на Краматорском направлении.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Заповедное, Белицкое, Гришино, Покровск и Муравка.
На Александровском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Сичневое, Вороное, Злагода и Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зализнычное, Прилуки, Гиркое и Гуляйполе.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг дважды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Степногорск и Коновалова.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеские атаки вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава оккупантов.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 820 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, 2459 беспилотных летательных аппаратов, 201 единицу автомобильной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також бої йдуть за Косівцеве, Прилуки, Варварівку та в районі Залізничного.
На Олександрівському напрямку на Донеччині противник штурмує Олександроград, атакуючи з південного та східного флангів. Незважаючи на спроби російської піхоти просочитися в забудову, оператори дронів ЗСУ припиняють спроби противника закріпитися. На північному фланзі відзначено спроби російської піхоти прорватися до русла річки Вовча.
Добропільський напрямок:
У районі Родинського противник задіяв резерви і намагався вклинитися в міську забудову. Відзначається зростання інтенсивності бойових зіткнень.
Крім того, у Роинському малі штурмові групи рф намагались просочитися до центру міста, проте оператори дронів ЗСУ припинили спроби закріплення. Аналогічна ситуація спостерігається на північний захід від міста, де ворог прагне обійти населений пункт з метою оточення.
Чергову спробу піхоти зс рф прорватися до шахти «Водянська» було припинено ударами FPV-дронів.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони провели успішну контратаку на південній околиці Гришиного, вибивши супротивника з позицій і зайнявши опорний пункт. Контроль над цією ділянкою дозволить скувати маневреність російських військ, які підтягнули резерви для вирівнювання лінії бойового зіткнення (ЛБС) та підготовки штурму у напрямку Шевченка.
На Костянтинівському напрямку противник закріпився в районах Предтечиного та Іванопілля. Найближчими днями очікується активізація російської авіації та посилення штурмових дій, оскільки Костянтинівка зараз є для росії пріоритетною метою. За наявною інформацією, найближчим часом на цей напрямок буде перекинуто додаткові ворожі розрахунки БПЛА для посилення тиску на логістику міста.
На Слов'янському напрямку російські війська просунулися на північ від Резниківки. Противник веде штурмові дії у бік Кривої Луки, Калеників, а також у лісових масивах на схід від Рай-Олександрівки та в районі Міньківки.
Куп'янський напрямок:
Фіксується інфільтрація піхотних підрозділів противника вглиб у районах Курилівки та Петропавлівки. Розрахунок робиться на зеленку, яка ускладнить контроль за пересуванням і дозволить підтягнути сили.
Східний берег Оскола на цій ділянці розглядається росією як важлива ціль. У разі вирівнювання лінії бойового зіткнення річкою противник зможе звільнити частину ресурсів їхнім перекиданням на інші ділянки фронту.
Тож, після закінчення великоднього перемир'я тиск супротивника посилився.
Раніше на Куп'янському напрямку російські війська просунулися на схід від Петропавлівки (близько 10 кв. км), готуючи плацдарм для штурму самого села та прориву до Куп'янська.
Під Курилівкою розширення «сірої зони» та висока активність ворожих маневрених груп, які намагаються просунутися вглиб позицій.
На Сумському напрямку російські війська закріпилися в районі Великого лісу та урочища Свине на ділянці площею до 9,4 кв.км. Противник перекидає резерви для штурму у напрямку Новодмитрівки.
За даними DeepState, зафіксовано просування противника у прикордонній зоні біля Миропільського, Проходів та Мар'їного на ділянках загальною площею до 15 км².
Раніше у районі Грабовського зафіксовано просування супротивника на глибину до 1,5 км від кордону. За оперативними даними, мета ворога - закріплення на позиціях та подальше розширення плацдарму. Особлива увага приділяється району Великого лісу, де ландшафт дозволяє противнику потай накопичувати резерви для штурмових операцій.
Крім того, як повідомлялось раніше, на Сумському напрямку зафіксовано проникнення супротивника до району населеного пункту Новодмитрівка через лісовий масив та урочище Пожарне. Атаку було відбито ЗСУ. Тим не менш, щільність зеленки в лісі створює сприятливі умови для скритної інфільтрації, що вимагає підвищеної пильності.
Сумський напрямок у найближчі два місяці залишиться другорядним, але активним. Противник ставить собі за мету відволікати резерви ЗСУ з Донбасу та Куп'янського напряму."