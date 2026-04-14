Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 312 960 человек (+820 за сутки), 11 863 танка, 39 953 артиллерийских системы, 24 389 БТР. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 312 960 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 312 960 (+820) человек
- танков – 11 863 (+2) единицы
- боевых бронированных машин – 24 389 (+3) единиц
- артиллерийских систем – 39 953 (+38) единицы
- РСЗО – 1 732 (+4) единицы
- средств ПВО – 1 346 (+0) единиц
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 350 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 237 853 (+2 459) единицы
- крылатых ракет – 4 517 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 89 300 (+201) единиц
- специальной техники – 4 123 (+0) единицы.
Николай Водяной #461390
Олександр #581937
Pawlo Kit
tarasii smila #448870
