Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 312 960 человек (+820 за сутки), 11 863 танка, 39 953 артиллерийских системы, 24 389 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 312 960 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 312 960 (+820) человек
  • танков – 11 863 (+2) единицы
  • боевых бронированных машин – 24 389 (+3) единиц
  • артиллерийских систем – 39 953 (+38) единицы
  • РСЗО – 1 732 (+4) единицы
  • средств ПВО – 1 346 (+0) единиц
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 350 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 237 853 (+2 459) единицы
  • крылатых ракет – 4 517 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 89 300 (+201) единиц
  • специальной техники – 4 123 (+0) единицы.

Потери врага на утро 14 апреля

Недобор по свинособакам..
показать весь комментарий
14.04.2026 07:40 Ответить
Завтра буде краще
показать весь комментарий
14.04.2026 07:47 Ответить
Героям слава!!!!!
показать весь комментарий
14.04.2026 08:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
14.04.2026 10:05 Ответить
 
 