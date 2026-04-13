104 боевых столкновения с начала суток, враг запустил 6,2 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

С начала суток понедельника, 13 апреля, на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня в целом враг нанес один ракетный удар, применив две ракеты, осуществил 51 авиационный удар, сбросил 186 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6213 дронов-камикадзе и осуществил 2737 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, противник наступал в сторону населенного пункта Таратутино. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросил восемь управляемых бомб, осуществил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Волчанск.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили два вражеских штурма в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Новоосиново.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Дибровы, Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении украинские воины остановили одну штурмовую операцию противника в сторону Рай-Александровки.

В районе населенного пункта Тихоновка наши защитники отразили одну атаку на Краматорском направлении.

Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении в районах Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил двадцать атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Заповедное, Белицкое, Гришино, Покровск и Муравка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 63 оккупанта и 12 ранено; уничтожено 9 единиц автомобильной и 11 единиц специальной техники, повреждены одна артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники и 13 укрытий вражеской пехоты. Уничтожены или подавлены 273 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Сичневое, Вороное, Злагода и Новогригоровка. Авиационным ударам подверглись окрестности населенных пунктов Омельник, Ясная Поляна и Заречное.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Зализничное, Горкое и Гуляйполе. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижская, Новониколаевка, Егоровка, Чаривное, Долинка, Верхняя Терса, Копани.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в районе Степногорска, нанес авиаудары по районам населенных пунктов Ясная Поляна, Заречное и Омельник.

На Приднепровском направлении враг совершил три безуспешные атаки в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

