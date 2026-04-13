С начала суток враг 53 раза атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб
С начала суток понедельника, 13 апреля, российские оккупационные войска 53 раза атаковали позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Новоивановка, Бачевск, Искрисковщина, Рыжевка, Будки. Авиационные удары нанесены по населенному пункту Новоивановка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Таратутино. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые бомбы, осуществил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Волчанск. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Новоосиново. Сейчас продолжается один бой.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток произошло пять вражеских штурмов вблизи Колодезей, Дибровы и Лимана. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении с начала суток враг провел одну атаку на позиции Сил обороны в районе Рай-Александровки.
В районе населенного пункта Тихоновка наши защитники отразили одну атаку на Краматорском направлении.
На Константиновском направлении продолжается одно боестолкновение. Одиннадцать попыток противника продвинуться вперед в районах Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки наши защитники успешно остановили.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Заповедное, Белицкое, Гришино и Муравка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении произошло пять боевых столкновений с противником в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Сичневое, Вороное и Новогригоровка. Авиационным ударам подверглись окрестности населенных пунктов Омельник, Ясная Поляна и Заречное.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Зализничное, Горькое и Гуляйполе. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижская, Новониколаевка, Егоровка, Чаривное, Долинка, Копани.
- На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в районе Степногорска, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ясная Поляна, Заречное и Омельник.
- На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
