С начала суток враг 53 раза атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

С начала суток понедельника, 13 апреля, российские оккупационные войска 53 раза атаковали позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Новоивановка, Бачевск, Искрисковщина, Рыжевка, Будки. Авиационные удары нанесены по населенному пункту Новоивановка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Таратутино. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые бомбы, осуществил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Волчанск. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Новоосиново. Сейчас продолжается один бой.

Читайте также: Штурмы, обстрелы и удары дронами: зафиксировано 469 случаев нарушений россиянами режима прекращения огня, - Генштаб

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошло пять вражеских штурмов вблизи Колодезей, Дибровы и Лимана. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении с начала суток враг провел одну атаку на позиции Сил обороны в районе Рай-Александровки.

В районе населенного пункта Тихоновка наши защитники отразили одну атаку на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении продолжается одно боестолкновение. Одиннадцать попыток противника продвинуться вперед в районах Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки наши защитники успешно остановили.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Заповедное, Белицкое, Гришино и Муравка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении произошло пять боевых столкновений с противником в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Сичневое, Вороное и Новогригоровка. Авиационным ударам подверглись окрестности населенных пунктов Омельник, Ясная Поляна и Заречное.

Читайте также: С момента объявления режима прекращения огня зафиксировано 7,6 тыс. нарушений со стороны противника, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Зализничное, Горькое и Гуляйполе. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижская, Новониколаевка, Егоровка, Чаривное, Долинка, Копани.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в районе Степногорска, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ясная Поляна, Заречное и Омельник.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

Читайте также: 55 боестолкновений с начала суток, из них 14 - на Покровском направлении, - Генштаб