С момента объявления режима прекращения огня зафиксировано 7,6 тыс. нарушений со стороны противника, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Соблюдение врагом режима тишины
"С начала перемирия ракетных, авиационных ударов, ударов дронами-камикадзе (типа "Шахед/Гербера") не отмечалось, но при этом противник осуществил 1 355 артиллерийских обстрелов позиций наших войск; провел 115 штурмовых действий; нанес 6 226 ударов дронами-камикадзе (из них: типа "Италмас", "Ланцет", "Молния" — 1 677; FPV-дронами — 4 549). Всего с начала объявления режима прекращения огня зафиксировано 7 696 нарушений со стороны противника", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что РФ в целом соблюдает объявленный ею режим прекращения огня, но при этом продолжает ведение боевых действий на отдельных направлениях, в том числе с применением fpv-дронов и дронов-камикадзе типа "Италмас", "Ланцет", "Молния".
Обстановка на направлениях фронта
Всего с начала суток 12 апреля на фронте произошло 91 боевое столкновение.
Противник задействовал для поражения 4767 дронов-камикадзе и осуществил 840 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 15 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано одно боеприкосновение.
На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Старицы, Избицкого, Волчанска и Лимана. Одно штурмовое действие продолжается.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в районе Петропавловки, Подолов и в сторону Загрызово. Одна атака врага продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отражали пять штурмов окупантов в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Калеников и Резниковки.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Марково.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Новопавловка, Кучеров Яр и Софиевка.
На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Затышок, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новопавловка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 55 окупантов и 15 ранено; уничтожены восемь единиц автомобильной техники; повреждено 15 укрытий, пушку и пять единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 214 БпЛА разных типов.
На Александровском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах населенных пунктов Александроград и в сторону Андреевки-Клевцово, Зеленого Гая, Сичневого, Калиновского, Вербового.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 атак окупантов в районах Зализничного, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и Мирного. Одно штурмовое действие продолжается.
На Ореховском направлении враг штурмовых действий не вел.
На Приднепровском направлении попытки противника улучшить свои позиции не фиксировались.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
"Силы обороны Украины продолжают выполнение определенных задач, соблюдают режим прекращения огня, но при этом реагируя на ответные действия противника", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь, в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
- Российский диктатор Владимир Путин согласился на Пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам по вопросу прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время Пасхальных праздников.
- Напомним, что во время так называемого "перемирия" россияне с применением fpv-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.
- Также сообщалось, что враг в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны, расстреляв четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.
никто это всерьез не воспринимает.