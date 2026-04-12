С момента объявления режима прекращения огня зафиксировано 7,6 тыс. нарушений со стороны противника, - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Соблюдение врагом режима тишины

"С начала перемирия ракетных, авиационных ударов, ударов дронами-камикадзе (типа "Шахед/Гербера") не отмечалось, но при этом противник осуществил 1 355 артиллерийских обстрелов позиций наших войск; провел 115 штурмовых действий; нанес 6 226 ударов дронами-камикадзе (из них: типа "Италмас", "Ланцет", "Молния" — 1 677; FPV-дронами — 4 549). Всего с начала объявления режима прекращения огня зафиксировано 7 696 нарушений со стороны противника", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что РФ в целом соблюдает объявленный ею режим прекращения огня, но при этом продолжает ведение боевых действий на отдельных направлениях, в том числе с применением fpv-дронов и дронов-камикадзе типа "Италмас", "Ланцет", "Молния".

Обстановка на направлениях фронта

Всего с начала суток 12 апреля на фронте произошло 91 боевое столкновение.

Противник задействовал для поражения 4767 дронов-камикадзе и осуществил 840 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 15 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано одно боеприкосновение.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Старицы, Избицкого, Волчанска и Лимана. Одно штурмовое действие продолжается.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районе Петропавловки, Подолов и в сторону Загрызово. Одна атака врага продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отражали пять штурмов окупантов в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Калеников и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Марково.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Новопавловка, Кучеров Яр и Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Затышок, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 55 окупантов и 15 ранено; уничтожены восемь единиц автомобильной техники; повреждено 15 укрытий, пушку и пять единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 214 БпЛА разных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах населенных пунктов Александроград и в сторону Андреевки-Клевцово, Зеленого Гая, Сичневого, Калиновского, Вербового.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 атак окупантов в районах Зализничного, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и Мирного. Одно штурмовое действие продолжается.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Приднепровском направлении попытки противника улучшить свои позиции не фиксировались.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Силы обороны Украины продолжают выполнение определенных задач, соблюдают режим прекращения огня, но при этом реагируя на ответные действия противника", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало

