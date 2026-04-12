Россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия", - DeepState. ВИДЕО
Российские войска с использованием FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, несмотря на так называемое "прекращение огня", враг продолжает наносить удары.
"Сегодня около 17:30 вблизи Гуляйпольского, с использованием FPV-дронов кацапы убили группу наших раненых", - говорится в сообщении.
Иллюзии партнеров
"Очередные иллюзии партнеров о том, что москаль хочет мира, должны быть разбиты. Только совместными усилиями, а не потаканием, можно заставить ублюдков сесть за стол переговоров", - подчеркнули в DeepState.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
- Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.
Валера Кондрашов
Sasha Berbaum
Urs
Кожного дня хтось ризикує.. !!
Так само з мирняком - їх евакуюють поліція, військові, медики і волонтери - і також гинуть та втрачають транспорт.
Кожного дня хтось ризикує, але це не відміняє того, що є ще купа довбойобів-командирів, які можуть або віддати подібний наказ, або не заборонити бійцям вийти на "откритку" вдень самим.
І це ліния зіткнення і практично безпосереднього контакту з ворогом, тому не притягуйте сюди поліцію, медикв, волонтерів і ДСНС.
Але певно знали, тільки самі для себе так виправдали.
Бий касапів до двохсотого посиніння!
Від'ємна селекція за 300 років дійшла до пікового стану, критичного стану..
Це на такому полі треба попів до кілків прив'язати, щоб вони швиденько розробили нову і ******* концепцію пришестя Звіра і Христа. А то сидять на фінансових потоках по відспівування покійників і нічого змінювати не хочуть.
Було зафіксовано 469 випадків порушення з боку рашистів...
Бо нашим там найгірше.
Якщо то не бот мокшів писав звичайно таку дивну річ .. 🙄
Людей шкода, і багато питань до командування, що віддають такі накази, а потім забусяруйте ще, бо не вистачає людей.
