Россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия", - DeepState. ВИДЕО

Российские войска с использованием FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, несмотря на так называемое "прекращение огня", враг продолжает наносить удары.

"Сегодня около 17:30 вблизи Гуляйпольского, с использованием FPV-дронов кацапы убили группу наших раненых", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг будет пытаться использовать пасхальное перемирие для инфильтрации и выдвижения пехоты. Все попытки будем фиксировать, - 7-й корпус ДШВ

Иллюзии партнеров

"Очередные иллюзии партнеров о том, что москаль хочет мира, должны быть разбиты. Только совместными усилиями, а не потаканием, можно заставить ублюдков сесть за стол переговоров", - подчеркнули в DeepState.

Читайте: Украина обеспечит режим тишины, но в случае подготовки РФ к штурму имеет право на нанесение удара, - Генштаб

Что предшествовало

евакуація (2245) перемирие (1692) DeepState (515)
Топ комментарии
+93
Того хто повірив, підарам про перемир'я і відправив евакуаційну групу в чисте поле на смерть, нехай тобі **** ці хлопці все зоставше життя сняться
11.04.2026 23:12 Ответить
+55
Козломордих тільки вбивати, з ними немає про що говорити
11.04.2026 23:13 Ответить
+48
от який довбойоб повірив і послав евакуаційну групу?
11.04.2026 23:15 Ответить
Це є наслідок користування мозоком верховного головнокомандувача, якщо в евакуаційної групи немає свого.
12.04.2026 00:31 Ответить
капітана захищаєте, чи майора?
12.04.2026 02:57 Ответить
А як іще рятувати поранених ?
Кожного дня хтось ризикує.. !!
Так само з мирняком - їх евакуюють поліція, військові, медики і волонтери - і також гинуть та втрачають транспорт.
12.04.2026 15:04 Ответить
як рятують в інших підрозділах, де командири розуміють різницю між бійцем і НРК, а не посилають вдень "па аткриткє" двох бійців. Це якась просто кацапська практика.
Кожного дня хтось ризикує, але це не відміняє того, що є ще купа довбойобів-командирів, які можуть або віддати подібний наказ, або не заборонити бійцям вийти на "откритку" вдень самим.
І це ліния зіткнення і практично безпосереднього контакту з ворогом, тому не притягуйте сюди поліцію, медикв, волонтерів і ДСНС.
12.04.2026 15:19 Ответить
Яке нах, перемир'я з кацапами? Який ідіот в це повірить?
11.04.2026 23:13 Ответить
вбити у співвіденошенні 1 : 100
11.04.2026 23:16 Ответить
Підари звикли по собі судити, що під виглядом евакуаційної штурмовики йдуть.
Але певно знали, тільки самі для себе так виправдали.
11.04.2026 23:18 Ответить
Нищих кацапских чурок нужно уничтожить всех до единого!
11.04.2026 23:18 Ответить
Значить, перемир'я зірвано по всій лінії фронту та по всьому тилу.

Бий касапів до двохсотого посиніння!
11.04.2026 23:22 Ответить
украинцы , вы либо идиоты или не сполна розуму !!!! на 13 год ВОЙНЫ хотите поверить НЕЛЮДЯМ ???!!! вопрос стоит РЕБРОМ : либо -либо !!! тчк.(((
11.04.2026 23:22 Ответить
Схоже що так і є.
Від'ємна селекція за 300 років дійшла до пікового стану, критичного стану..
12.04.2026 15:07 Ответить
московити з ****** це сатана, не можна їх рахувати за людей тож жити і воювати потрвбно виходячи з цього
11.04.2026 23:25 Ответить
Важке відео.Загиблим вічна пам'ять.Кацапам смерть.Хто не на війні,задонатьте скільки можете на ЗСУ.Це буде реальна допомога,а не просто слова.
11.04.2026 23:27 Ответить
Кидайте всемеро. Навіщо вночі якщо не бажаєш пригод. Хто там хто невіломо без підсвічування адмінами. Тобто ніяк.
11.04.2026 23:37 Ответить
Вірити рашистам це себе не поважати ,рашистів треба тільки знищувати ,ці виродки прийшли щоб знищити український народ ,тому убий рашиського варвара.
11.04.2026 23:42 Ответить
Використовувати ідеї Спасіння часів Римської імперії все одно, що намагатися збивати Іскандери і Кинджали дерев'яною катапультою того ж періоду.
Це на такому полі треба попів до кілків прив'язати, щоб вони швиденько розробили нову і ******* концепцію пришестя Звіра і Христа. А то сидять на фінансових потоках по відспівування покійників і нічого змінювати не хочуть.
11.04.2026 23:46 Ответить
12.04.2026 00:28 Ответить
Ну і? Шашличне уйобище спить, бухає чи нюхає до посиніння? Де заяви на весь світ, де звернення в ООН про підарастичну природу кацамразєй?
12.04.2026 00:37 Ответить
ТО ДЕ РОБОТИ !?
12.04.2026 00:42 Ответить
Ніякого перемирія не існує. Вбивайте всіх кацапів де бачите. А хто вам буде заважати вбивайте падлюку теж бо він з кацапами заодно
12.04.2026 01:21 Ответить
Ну от уявіть що ми змусили кацапів до якихсь перемовин. Перемовин про що? Що наше стає їхнім офіційно? Ну от про що взагалі можна перемовлятися з вбивцями, гвалтівниками, мародерами і фашистами які прийшли вбивати і грабувати?
12.04.2026 03:43 Ответить
Яке перемир'я,про що ви?
Було зафіксовано 469 випадків порушення з боку рашистів...
12.04.2026 06:40 Ответить
..птахи мадяра.. БУДЬ ЛАСКА ДАЙТЕ ВИРОДКАМ ***** ДЗЕРКАЛЬНУ ВІДПОВІДЬ В СТО РАЗІВ
12.04.2026 06:47 Ответить
СВОлочь мраzzейская пшло...
12.04.2026 07:04 Ответить
Лайно кацапське вилізло та засмерділо.
12.04.2026 07:27 Ответить
Згинь кацапський виродку ,смерть фашиській росії і народу варварів.
12.04.2026 08:02 Ответить
Слухай кацапська мерзота здохни ,чому ти **** під чужим прапором ховаєшся ,виздихайте нація ізгоїв.
12.04.2026 08:25 Ответить
Здохни кацап і вся ваша і ваша нациська імперія зла. Шановні модератори чому ворог на вашому сайті ?
12.04.2026 08:34 Ответить
Ваше дєло - сосать смєло. Вилізла чюрка з чєбурнету під трьома проксями покукурікати. Оце і всі перемоги у опущених *********** тепер. Чекай Бобра в іпало, а Лютого в сраку, Ємєля непідмита бггг
12.04.2026 08:59 Ответить
ну якщо давали обіцянку діяти дзеркально, то треба повибивати їхні евакуаційні групи і повбивати рашистських полонених, інакше Україна не дотримається тих самих умов, які Х-уйло надав на 32 години
12.04.2026 06:58 Ответить
Ага, ви то розкажіть західним чиновникам, які все моніторять і дають гроші Україні. І дзеркально можуть закрити допомогу, від якої Україна наразі дуже залежить. Так, не чесно, так, бо це раша. Питання до командира, що послав людей в поле під дрони, перемир'я для москалів, це вони атакують, а українці ні - це вже було багато разів, і питання чому це повторилося. Людей дуже шкода, вічна пам'ять, а потім тут чешуть що сзч і т.д., да після таких відео не дивно.
12.04.2026 21:50 Ответить
Є ще нове відео, до виродки розстріляли 4ьох наших полонених...
12.04.2026 09:04 Ответить
Якісь наївні. Не знаю на рахунок масштабів, але чув як то кажуть по сарафанному радіо що наші теж з полоненими не панькаються, бо що ти з ними будеш робити, там самим вижити важко, ще й за полоненими дивитись.
12.04.2026 15:03 Ответить
Обміний фонд. Дуже важливо щоб допомогти СВОЇМ
Бо нашим там найгірше.
Якщо то не бот мокшів писав звичайно таку дивну річ .. 🙄
12.04.2026 15:09 Ответить
Ахахах, ок реальний приклад, чув що був наказ полонених в бтр, своїм на бтр, командир вирішив що постріляти та везти своїх в бтр буде безпечніше і клав він на твій фонд, бо йому його підлеглі дорожчі. А свої рожеві фантазії можеш лишити у Норвегії.
12.04.2026 15:16 Ответить
******
12.04.2026 09:48 Ответить
"Нужно просто пєрєстать стрєлять".
12.04.2026 10:42 Ответить
Яке в чорта перемир'я, вже ж було багато разів таке, і тут знову. Командир просто відправив людей на смерть, ви люди далі збирайте на РЕБ, які десь ділися.

Людей шкода, і багато питань до командування, що віддають такі накази, а потім забусяруйте ще, бо не вистачає людей.
12.04.2026 13:58 Ответить
Як група опинилися в чистому полі?????? Той хто відправив хлопців на верну погибель повинен відповісти!!! Герої не вмирають ! Але це жах! Вічна пам'ять полеглим героям! Серце просто зараз зупинитися від такого жахіття!
12.04.2026 15:24 Ответить
"Я думаю, що російська федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави зеленський.
Про це він заявив сьогодні, 19 лютого 2022 року, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (Німеччина).
12.04.2026 19:11 Ответить
Багато українців, які за це проголосували, також вірили у поганого Порошенка і хорошого кацапа
12.04.2026 19:13 Ответить
Був же вибір, але безмозглі вибрали свою смерть, смерть своїх близьких, смерть свої дітей - "лішь би нє парашєнка".
12.04.2026 19:18 Ответить
*** ну нахрена ви це показуєте?..
12.04.2026 21:30 Ответить
 
 