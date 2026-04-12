Россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия", - DeepState. ВИДЕО

Российские войска с использованием FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, несмотря на так называемое "прекращение огня", враг продолжает наносить удары.

"Сегодня около 17:30 вблизи Гуляйпольского, с использованием FPV-дронов кацапы убили группу наших раненых", - говорится в сообщении.

Иллюзии партнеров

"Очередные иллюзии партнеров о том, что москаль хочет мира, должны быть разбиты. Только совместными усилиями, а не потаканием, можно заставить ублюдков сесть за стол переговоров", - подчеркнули в DeepState.

Что предшествовало