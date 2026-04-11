553 7

Украина обеспечит режим тишины, но в случае подготовки РФ к штурму имеет право на нанесение удара, - Генштаб

69% украинцев считают себя счастливыми, несмотря на войну

По поручению президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующий Вооруженными Силами Украины поставил перед Силами обороны Украины задачу обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу: зеркальное реагирование.

"Учитывая предыдущие нарушения россиянами таких договоренностей, Силы обороны Украины должны быть готовы к немедленному реагированию на любые провокации и наступательные действия со стороны агрессора. В случае обнаружения выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях, украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение. Те же правила будут действовать и на море, и в небе", - говорится в сообщении.

"Запуски российской армией ракет или ударных БПЛА по нашей территории также получат зеркальный ответ", - добавили в Генштабе.

Не вірю москальні зовсім.
Практика показує, що вони завжди використовують час для приготування підлості.
Справжнє перемирря буде коли уразять 90 % їхніх НПЗ, а то й 99% . Тоді просто стане їх логістика ( черги через нестачу ковбаси і порошку на полицях ) і економіка. А якщо не зупинятись і давити/душити НПЗ безперервно - щоб не встигли запускати виробництво то тоді цілком реальне й закінчення війни. Щодо репарацій, то це фантастика, поки що , поки тромб та клован рулять галактичною політикою...
✓ [ власне і.м.х.о.]
11.04.2026 15:04 Ответить
Да, да, да. Вже проходили це. Вже блекаут в моцкві зробили
11.04.2026 15:25 Ответить
Тобто ніякого перемир'я не буде. Кацапня в любому випадку буде ррбити те що робить. Паска не Паска...Для слуг диявола це нічого не означає. Тим паче що чорт в рясі гундяєв вже поздоровив кацапів з Богоявленням(?!?!)
11.04.2026 15:34 Ответить
Какой режим тишины? Сначала надо намертво утихомирить ВЕСЬ кацапский скот!!!
11.04.2026 15:43 Ответить
До нас в корпус не хочете ? Тут не вистачає таких сміливих і рішучих 🙃
11.04.2026 16:00 Ответить
Куда до вас? В морскую пехоту США?
11.04.2026 16:04 Ответить
Коли почнеш? Повідом, щоб ми в курсі були і приєдналися.
11.04.2026 16:06 Ответить
 
 