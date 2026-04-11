Украина обеспечит режим тишины, но в случае подготовки РФ к штурму имеет право на нанесение удара, - Генштаб
По поручению президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующий Вооруженными Силами Украины поставил перед Силами обороны Украины задачу обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу: зеркальное реагирование.
"Учитывая предыдущие нарушения россиянами таких договоренностей, Силы обороны Украины должны быть готовы к немедленному реагированию на любые провокации и наступательные действия со стороны агрессора. В случае обнаружения выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях, украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение. Те же правила будут действовать и на море, и в небе", - говорится в сообщении.
"Запуски российской армией ракет или ударных БПЛА по нашей территории также получат зеркальный ответ", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
Практика показує, що вони завжди використовують час для приготування підлості.
Справжнє перемирря буде коли уразять 90 % їхніх НПЗ, а то й 99% . Тоді просто стане їх логістика ( черги через нестачу ковбаси і порошку на полицях ) і економіка. А якщо не зупинятись і давити/душити НПЗ безперервно - щоб не встигли запускати виробництво то тоді цілком реальне й закінчення війни. Щодо репарацій, то це фантастика, поки що , поки тромб та клован рулять галактичною політикою...
