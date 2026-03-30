Мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники, - Зеленский

Украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, отвечая онлайн на вопросы журналистов в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники", - сказал Зеленский журналистам в понедельник.

Как ранее подчеркивал Зеленский, Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.

Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.

Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

