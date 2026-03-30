Новости Перемирие до Пасхи
711 19

Мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, отвечая онлайн на вопросы журналистов в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Прекращение огня на Пасхальные праздники

Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники", - сказал Зеленский журналистам в понедельник.

Как ранее подчеркивал Зеленский, Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.

Читайте также: Пусть Россия сдается, мы не будем, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.
  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Читайте: Украина готова помочь сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке в обмен на перемирие с РФ, - Зеленский

Краще готуйся відбивати ракетнодооновий шторм мовчки. У кацапів немає ні свят ні Бога ні людяності.
30.03.2026 12:44 Ответить
Яке є воно дурне...
30.03.2026 12:45 Ответить
Може б краще готувався до свого імпічменту?
30.03.2026 12:51 Ответить
Краще готуйся відбивати ракетнодооновий шторм мовчки. У кацапів немає ні свят ні Бога ні людяності.
30.03.2026 12:44
Воістину там хтонь
30.03.2026 12:45
А цапи не готові.
Самообман вже дорого вартував нам, і в 2014 і кожен раз з 2019 - - 2026..
Злочинно - не нагадувати що там НЕ_люли, там пітьма хтонічна
30.03.2026 12:44
Яке є воно дурне...
30.03.2026 12:45
Не парся на 9 травня буде перемир'я. 🥴
30.03.2026 12:47
його просто не буде в Украiнi
30.03.2026 12:58
Може б краще готувався до свого імпічменту?
30.03.2026 12:51
Оце ні!
Вова піде з Банкової тільки педалями вперед!
Цей гкомік ще добряче потріпає всім нерви, як союзникам так і українцям.
30.03.2026 13:15
Не буде ніякого припинення вогню, не розводь тут брехню перед святами!
30.03.2026 12:57
Просто пєрєстать стрілять.
30.03.2026 12:58
минулого року теж саме було.
)(уйло націлився продовжувати війну ,не дарма вимагавв олігархів гроші. Без війни )(уйлу кабздєц
30.03.2026 13:02
А за яким стилем Великрдні свята - за українським чи за кацапським ?
30.03.2026 13:03
Главный вопрос- у кого и когда Пасха?
30.03.2026 13:03
Зеленскій готовий припинити вогонь ще з передвиборчого періоду. навіщо це йому регулярно оголошувати? Боїться, що на тій стороні забули про його наміри?
30.03.2026 13:05
Придурок. А за наслідки цього Великоднього перемир'я ти відповіси своєю шкурою? Бо в минулому році вже було твоє великоднє перемир'я. І енергетичне було. Всі українці це відчули крім тебе видно, якщо ти знову на ці граблі Україну штовхаєш
30.03.2026 13:12
Якщо оголошуєш з ворогом і людоїдами перемир'я, то знімай військовий стан і відчиняй кордони, щоб люди могли врятуватися від твого ''міру'' з Х'уйлом. Бо це ще більший гріх тримати за руки людину поки ворог її вбиває.
30.03.2026 13:17
 
 