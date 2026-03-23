На переговорах во Флориде обсудили рамки надежной системы безопасности для Украины, - Уиткофф
Переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах, касающихся создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
Об этом в соцсети Х сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, информирует Цензор.НЕТ.
Уиткофф подвел итоги переговоров
"Сегодня во Флориде делегации Соединенных Штатов и Украины вновь собрались на второй день переговоров в рамках продолжения посреднических усилий под руководством США, направленных на заключение прочного и всеобъемлющего мирного соглашения о прекращении войны", - отметил Уиткофф.
Он заявил, что в воскресенье "конструктивные переговоры продолжили вчерашний прогресс и сосредоточились на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе".
Уиткофф также напомнил, что в состав американской делегации, кроме него, вошли зять президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. А украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что
Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская
делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
стрипбар, кубинські малолєткі та ром рікою.....
Невже, тільки українці спроможні бачити хто це такий насправді? Цей світ сбожеволів.
Це ж редактор, з "Джентльмени"! Той, якому свиня сподобалася.