На переговорах во Флориде обсудили рамки надежной системы безопасности для Украины, - Уиткофф

Виткофф раскрыл детали переговоров во Флориде

Переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах, касающихся создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Об этом в соцсети Х сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф подвел итоги переговоров

"Сегодня во Флориде делегации Соединенных Штатов и Украины вновь собрались на второй день переговоров в рамках продолжения посреднических усилий под руководством США, направленных на заключение прочного и всеобъемлющего мирного соглашения о прекращении войны", - отметил Уиткофф.

Он заявил, что в воскресенье "конструктивные переговоры продолжили вчерашний прогресс и сосредоточились на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе".

Уиткофф также напомнил, что в состав американской делегации, кроме него, вошли зять президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. А украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что

    Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская

    делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.

в цьому світі є одна гарантія безпеки - ядерна зброя та власні сили оборони, решта - маячня
Які такі рамки для України?
22.03.2026 22:59 Ответить
Це як інклюзивний кейс, тільки навпаки...
22.03.2026 23:33 Ответить
вітькоф зятьков чебурек арахламідія і буданга, нормально відвісли на флориді.
стрипбар, кубинські малолєткі та ром рікою.....
22.03.2026 23:00 Ответить
Надійну систему безпеки для України підпише в Будапешті Джаред Кушнер та Зеленський?
22.03.2026 23:01 Ответить
як вітькова будуть оцінювати після епохи трамполітики - як найкращого дипломата серед гольфістів, чи як найкращого гольфіста серед дипломатів?
22.03.2026 23:15 Ответить
Млдь вони якийсь пролив 2х2 не можуть захистити і обісрані закликають Ната о помоще а ви хочете щоб вони Україну якимось чином ще захищали...ппффтт
22.03.2026 23:21 Ответить
В сраку засунь свої срані ''гарантії' паскуда кремлівська. Кожне слово з поганого рота цієї паскуди написано в кремлі. І Єдина ціль цих переговорів це повна окупація України і швидке відновлення Сосії для подальших війн уже з Європою
22.03.2026 23:22 Ответить
Позиція Трампа відома. Спочатку мир з кацапами, потім обговорення гарантій.
22.03.2026 23:23 Ответить
Працювати в команді Трампа - це діагноз. І це не лікується. Про всі ці надійні гарантії нехай психіатрам розсказують. Подивиться на обличчя цього Віткоффа, тут навіть роботи Ломброзо не потрібні. На цьому обличчі великими літерами написано - Довбо#**.
Невже, тільки українці спроможні бачити хто це такий насправді? Цей світ сбожеволів.
22.03.2026 23:24 Ответить
Іранці в результаті перемовин з тим самим поцом Вітькоффим швидко відїхали на той світ.
22.03.2026 23:28 Ответить
Обговорили, обговорили і по ресторанах, можна ще півроку так.
22.03.2026 23:32 Ответить
До цієї фотки не міг зрозуміти, кого він мені нагадує.
Це ж редактор, з "Джентльмени"! Той, якому свиня сподобалася.
23.03.2026 00:13 Ответить
На перемовинах у Флориді обговорили персональні гарантії родини Умєрових яка там проживає і володіє нерухлмістю. Вони спеціально проводять отакі перемовини у Флориді а не в Вашингтоні щоб лизнути Умєрову тримати його за яйця.
23.03.2026 01:25 Ответить
Ці перемовини, таке враження, що з пустого в порожнє.....
23.03.2026 04:36 Ответить
Переговорники-дебіли нічого не можуть гарантувати, їхній рудий-хазяїн обісрався.
23.03.2026 07:16 Ответить
 
 