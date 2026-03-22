На перемовинах у Флориді обговорили рамки надійної системи безпеки для України, - Віткофф

Перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".

Про це в соцмережі Х повідомив спеціальний представник президента США Стів Віткофф, інформує Цензор.НЕТ.

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Віткофф підбив підсумки перемовин

"Сьогодні у Флориді делегації Сполучених Штатів і України знову зібралися на другий день переговорів як частини продовження посередницьких зусиль під керівництвом США, спрямованих на укладення міцної і всеосяжної мирної угоди про припинення війни",- зазначив Віткофф.

Він заявив, що в неділю "конструктивні переговори продовжили вчорашній прогрес і зосередилися на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні".

Віткофф також нагадав, що складу американської делегації, крім нього, увійшли, зять президента Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум. А українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

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Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

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