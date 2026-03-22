Зеленський прокоментував переговори в США: можливе продовження обмінів
Президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, переговори тривали два дні: учора вдень і ввечері, а також сьогодні. Він зазначив, що американська сторона зосереджена передусім на ситуації навколо Ірану, але водночас необхідно продовжувати роботу над завершенням війни Росії проти України.
"Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони передусім — Іран, але й цю війну Росії проти України треба завершувати",- зазначив Зеленський.
Деталі переговорного процесу
За його словами, після повернення команди в Україну він обговорить усі аспекти перемовин, оскільки телефоном це зробити безпечно неможливо.
Зеленський наголосив на важливості координації та обміну інформацією у команді для досягнення результатів.
Позиція України щодо завершення війни
Президент зазначив, що ситуація залишається прозорою: Росія не бажає завершувати війну. Водночас світ прагне миру, і Україна робитиме все можливе для її завершення, наголосив Зеленський.
- Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що ще рік тому він був більш оптимістичним щодо можливості досягнення миру в Україні.
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Незрозуміло, делегація дипломатів чи команда клубу веселих та кмітливих?)
Джерело: https://censor.net/ua/n3606560
наголосив на важливості координації та обміну інформацією у команді для досягнення результатів
Джерело: https://censor.net/ua/n360656
Таке відчуття, що тексти про надпотужність гіперпотужного пише ШІ