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Новини Мирні перемовини
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Зеленський прокоментував переговори в США: можливе продовження обмінів

Зеленський про переговори в США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його вечірньому відеозверненні.

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За словами Зеленського, переговори тривали два дні: учора вдень і ввечері, а також сьогодні. Він зазначив, що американська сторона зосереджена передусім на ситуації навколо Ірану, але водночас необхідно продовжувати роботу над завершенням війни Росії проти України.

"Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони передусім — Іран, але й цю війну Росії проти України треба завершувати",- зазначив Зеленський.

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Деталі переговорного процесу

За його словами, після повернення команди в Україну він обговорить усі аспекти перемовин, оскільки телефоном це зробити безпечно неможливо.

Зеленський наголосив на важливості координації та обміну інформацією у команді для досягнення результатів. 

Позиція України щодо завершення війни

Президент зазначив, що ситуація залишається прозорою: Росія не бажає завершувати війну. Водночас світ прагне миру, і Україна робитиме все можливе для її завершення, наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) обмін (1329) перемовини (3841)
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Топ коментарі
+14
За його словами, після повернення команди в Україну...
Незрозуміло, делегація дипломатів чи команда клубу веселих та кмітливих?)
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22.03.2026 20:52 Відповісти
+12
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22.03.2026 20:46 Відповісти
+10
повідомив про сигнали можливого продовження обмінів
Джерело: https://censor.net/ua/n3606560

наголосив на важливості координації та обміну інформацією у команді для досягнення результатів
Джерело: https://censor.net/ua/n360656

Таке відчуття, що тексти про надпотужність гіперпотужного пише ШІ
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22.03.2026 21:01 Відповісти

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