Зеленський прокоментував переговори в США: можливе продовження обмінів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його вечірньому відеозверненні.

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За словами Зеленського, переговори тривали два дні: учора вдень і ввечері, а також сьогодні. Він зазначив, що американська сторона зосереджена передусім на ситуації навколо Ірану, але водночас необхідно продовжувати роботу над завершенням війни Росії проти України.

"Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони передусім — Іран, але й цю війну Росії проти України треба завершувати",- зазначив Зеленський.

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Деталі переговорного процесу

За його словами, після повернення команди в Україну він обговорить усі аспекти перемовин, оскільки телефоном це зробити безпечно неможливо.

Зеленський наголосив на важливості координації та обміну інформацією у команді для досягнення результатів.

Позиція України щодо завершення війни

Президент зазначив, що ситуація залишається прозорою: Росія не бажає завершувати війну. Водночас світ прагне миру, і Україна робитиме все можливе для її завершення, наголосив Зеленський.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що ще рік тому він був більш оптимістичним щодо можливості досягнення миру в Україні.

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