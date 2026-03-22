Неспроможність вчасно ухвалювати рішення несе ризик масштабування конфліктів, - Залужний

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний порівняв сучасну війну в Україні та конфлікти на Близькому Сході з історичними подіями XX століття, наголошуючи, що відсутність політичної волі та глобальних рішень веде до ескалації і масштабних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його статті "Тільки мертві побачать кінець війни" для NV.ua.

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Необхідне глобальне рішення

"Чи є якийсь зв’язок між цими двома наймасштабнішими конфліктами 21 століття у Європі та на Близькому Сході? Чи є якась спільна риса, що призвела і далі буде призводити до численних жертв, імовірно, не тільки в цьому регіоні? Як на мене, так. Все це стало можливим саме через відсутність волі, відповідальності та сміливості ухвалити будь-яке глобальне рішення. Або все ж таки немає кому його ухвалити", - каже Залужний.

На його думку, неспроможність або небажання вчасно ухвалювати рішення і сподівання на фарт або мудрість когось завжди несе ризик поступового масштабування конфліктів.

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Уроки історії

За його словами, історія показує циклічність конфліктів: Першу світову завершили Версальським договором, який не запобіг Другій світовій, а Холодна війна створила умови для подальших конфліктів у Європі та Азії. Залужний зазначає, що технології сучасної війни роблять її наслідки ще більш руйнівними, а правильні стратегічні рішення можуть запобігти масштабній катастрофі.

Генерал підкреслив, що досвід минулих війн - від Першої світової до сучасних конфліктів - повинен навчати політиків і військових відповідальності, щоб уникати нових глобальних зіткнень.

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