Україна та Велика Британія підписали угоду про космічну співпрацю

Україна та Велика Британія підписали угоду щодо зміцнення співпраці в цивільному космосі.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Меморандум про взаєморозуміння було підписано в Посольстві України в Лондоні головним виконавчим директором Космічного агентства Великої Британії доктором Полом Бейтом та Послом України у Сполученому Королівстві генералом Валерієм Залужним.

Зазначається, що це перша угода на рівні агентств між Космічним агентством Великої Британії та Державним космічним агентством України.

"Вона демонструє прагнення Великої Британії поглиблювати співпрацю з Україною у космічній сфері та підтримує амбіції, визначені в Партнерстві Україна–Велика Британія на 100 років, погодженому в січні 2025 року", - йдеться в повідомленні.

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Угода сприятиме співпраці між британськими та українськими космічними організаціями, посиленню обміну інформацією та експертизою, а також підтримці нових ініціатив у сферах взаємного інтересу в цивільному та комерційному космосі.

Очікується, що цього тижня Космічне агентство Великої Британії також внесе 100 000 євро на підтримку програми спільної діяльності між Європейським космічним агентством та Держкосмосом України, допоможе зміцнити космічний сектор України.

"Першою ініціативою є проєкт "Сервіси аграрного та екологічного моніторингу для України та регіону Чорного моря (SEN4STATUkr)", спрямований на вдосконалення практик ведення аграрної статистики з використанням даних дистанційного зондування Землі", - зазначили в уряді.

Після підписання Держкосмос проведе зустріч із керівниками програм Космічного агентства Великої Британії для визначення потенційних напрямів співпраці.

Посол Валерій Залужний назвав угоду історичним документом.

"Це перша міжвідомча угода між інституціями, які координують космічні галузі в наших країнах. Вона відкриває величезні можливості для цивільної та комерційної космічної співпраці, а також підтримує амбіції, викладені в 100-річній угоді про партнерство.

В Меморандумі йдеться про обмін інформацією та досвідом, підтримку цивільної та комерційної діяльності у космосі, а також про конкретні проекти між нашими космічними агентствами", - зазначив дипломат.

Також, пояснив Залужний, угода підтримує інновації, відкриває комерційні можливості та дозволяє використовувати космічні технології для забезпечення інтересів громадян обох країн.

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Що передувало?

Раніше Україна та Велика Британія підписали декларацію про посилення оборонної співпраці.

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