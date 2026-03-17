Зеленський запропонував Британії розгортання груп перехоплення дронів на їхніх базах на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість розгортання українських груп перехоплення на британських військових базах на Кіпрі для протидії дронам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського до парламенту Великої Британії у вівторок.

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За словами президента, такі групи експертів встановлювали б радари та акустичні системи спостереження для ефективного перехоплення атак. Це, на його думку, могло б гарантувати захист у разі масштабного удару, подібного до атак, які застосовувала Росія.

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Українські фахівці пропонують підкріплення на Кіпрі

Зеленський підкреслив, що розгортання груп на Кіпрі може стати прикладом того, як забезпечити безпеку у європейських водах. Він зазначив, що подібне підкріплення "може незабаром знадобитися по всій Європі".

"Ваші військові бази на Кіпрі. Наші експерти розгорнули б групи перехоплення, встановили б радари та акустичні системи спостереження, і все це спрацювало б", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що сучасні дрони можуть запускатися не лише з суші, а й з кораблів у морі. За його словами, "тіньовий флот" Росії може бути джерелом таких атак, що створює додаткові ризики для європейських країн.

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Загрози дронів і необхідність захисту

Зеленський пояснив, що атаки дронами на великі відстані стають все частішими, і різні країни вже застосовують їх у військових операціях.

Український президент підкреслив, що заходи протидії мають бути впроваджені заздалегідь, щоб гарантувати безпеку критичних об’єктів і водних шляхів у Європі.

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