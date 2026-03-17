Зеленський подарував Чарльзу III планшет iPad, який відстежує бої на фронті та повітряні атаки РФ
Президент Володимир Зеленський розповів, що він і військове командування України мають планшети iPad, які дають змогу відстежувати ситуацію на полі бою та російські обстріли в режимі реального часу. Він подарував такий самий планшет королю Великої Британії Чарльзу III.
Про це він сказав під час виступу в парламенті Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Що за планшет?
Зеленський назвав такий планшет "доказом того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидше і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи".
- За його словами, iPad має програмним забезпеченням, яке дозволяє українському керівництву контролювати безпекову ситуацію на місцях, зокрема бойові дії, ворожі повітряні та морські удари, а також далекобійні атаки по території Росії.
Такі iPad має не тільки Зеленський, а й прем’єр-міністерка, міністр оборони та вище військове керівництво.
"Це дозволяє нам бачити ситуацію на передовій в Україні й навіть кожного вбитого ворога з відеодоказами. […] iPad також показує кожен удар у нашому повітряному просторі, нашій морській зоні та наші удари великої дальності по Росії", - розповів президент.
Аналіз ППО
Зеленський додав, що розвиток таких технологій дає змогу перехоплювати ворожі цілі за межами України за умови належної співпраці та інвестицій.
За словами президента, завдяки таким пристроям Україна може детально бачити кожну атаку, місця запуску дронів чи ракет, траєкторії польоту та ймовірні цілі, а потім аналізувати реакцію протиповітряної оборони — літаки, перехоплювачі та мобільні підрозділи.
Зеленський додав, що партнери на Близькому Сході теж зможуть відстежувати атаки Ірану або єменських хуситів в реальному часі, якщо разом з Україною побудують таку саму систему відстеження.
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рівень не те що компетентності, а вменябельності верховного головнокомандуючого ЗСУ -
роздавати військове обладнання з секретним софтом як сувенірні бринзулетки наліво і направо
ти ще трупму подаруй такий планшет щоб він через вітькова передав буйлу
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