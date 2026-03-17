Невдовзі Україна матиме морські дрони, здатні діяти в умовах океану, - Зеленський
Індустрія дронів
Україна незабаром матиме такі морські безпілотні системи, які здатні ефективно діяти навіть в умовах океану.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед британським парламентом, інформує Цензор.НЕТ.
Розробка морських дронів України
"Наші системи морських дронів постійно розвиваються. Ми зосередилися на швидкості цього розвитку і перемогли — завоювали наше море. Ми розробляємо більш стабільні дрони, які зможуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи, здатні ефективно діяти навіть в умовах океану", - зазначив президент
Дрони-перехоплювачі
- Крім того, за його словами, Україна потребує щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на день, але ще стільки ж може продавати партнерам. Деякі країни вже закупили такі дрони, але не можуть їх використовувати без необхідної системи, додав Зеленський.
"Якщо потрібно зупинити "шахед" в Еміратах, Європі чи Великій Британії — ми можемо це зробити. Ключовими умовами для цього є технології, інвестиції та тісна співпраця між країнами", - сказав президент.
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