Невдовзі Україна матиме морські дрони, здатні діяти в умовах океану, - Зеленський

Індустрія дронів

Україна незабаром матиме такі морські безпілотні системи, які здатні ефективно діяти навіть в умовах океану.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед британським парламентом, інформує Цензор.НЕТ.

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Розробка морських дронів України

"Наші системи морських дронів постійно розвиваються. Ми зосередилися на швидкості цього розвитку і перемогли — завоювали наше море. Ми розробляємо більш стабільні дрони, які зможуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи, здатні ефективно діяти навіть в умовах океану", - зазначив президент

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Дрони-перехоплювачі

Крім того, за його словами, Україна потребує щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на день, але ще стільки ж може продавати партнерам. Деякі країни вже закупили такі дрони, але не можуть їх використовувати без необхідної системи, додав Зеленський.

"Якщо потрібно зупинити "шахед" в Еміратах, Європі чи Великій Британії — ми можемо це зробити. Ключовими умовами для цього є технології, інвестиції та тісна співпраця між країнами", - сказав президент.

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