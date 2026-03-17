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Новини Морські дрони України Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Невдовзі Україна матиме морські дрони, здатні діяти в умовах океану, - Зеленський

Індустрія дронів

Дрон Magura V5

Україна незабаром матиме такі морські безпілотні системи, які здатні ефективно діяти навіть в умовах океану.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед британським парламентом, інформує Цензор.НЕТ.

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Розробка морських дронів України

"Наші системи морських дронів постійно розвиваються. Ми зосередилися на швидкості цього розвитку і перемогли — завоювали наше море. Ми розробляємо більш стабільні дрони, які зможуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи, здатні ефективно діяти навіть в умовах океану", - зазначив президент

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Дрони-перехоплювачі

  • Крім того, за його словами, Україна потребує щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на день, але ще стільки ж може продавати партнерам. Деякі країни вже закупили такі дрони, але не можуть їх використовувати без необхідної системи, додав Зеленський.

"Якщо потрібно зупинити "шахед" в Еміратах, Європі чи Великій Британії — ми можемо це зробити. Ключовими умовами для цього є технології, інвестиції та тісна співпраця між країнами", - сказав президент.

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Зеленський Володимир (28152) дрони (8508) морський дрон (90)
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Топ коментарі
+21
з Чорного моря вже жодна кацапська шконка не прошмигує ?

знову дешевий ЗЄльоний хайп замість системної роботи!

.
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17.03.2026 19:47 Відповісти
+19
так і до марсіанських морів вже недалеко...
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17.03.2026 19:45 Відповісти
+17
Але створити власну балістику ми не можемо. Шпігельшнауцер обіціє, но це рівень високорозвинених країн, як от Іран. Як і пробити ППО Москви дронами не можемо, бо там немає океану, що би там не казав цей нацпредатель Касьянов.
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17.03.2026 19:45 Відповісти

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