Україна "потопила" фрегат НАТО морськими дронами Magura під час навчань у Португалії, - FAZ

Багатонаціональна військова команда під керівництвом України під час навчань НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" у ролі "ворога" умовно потопила щонайменше один фрегат військ Альянсу. Для цього використовувалися морські дрони Magura.

Про це повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на українське джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Співрозмовник видання розповів, що під час навчань у п'ятьох сценаріях біля узбережжя Португалії відпрацьовувалися захист портів і конвоїв, а також атака на останні – й у всіх варіантах "червоні" ("вороги", якими керували українці) перемогли "синіх" – військово-морські сили НАТО.

За даними українського співбесідника, у "червоній" команді були американські, британські, іспанські та інші підрозділи, а загальне керівництво нею здійснювала Україна. Метою навчань було максимально реалістичне випробування нових технологій. Тобто в умовах, де якомога ближче до реальності імітуються радіоперешкоди, акустична розвідка та збройний опір.

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Морські дрони Magura

При цьому "червоні" також використовували українські морські безпілотники типу Magura V7, які працюють або як камікадзе, таранячи ворожі кораблі, або атакують їх зі встановленого на собі озброєння (дрони цього типу використовуються Головним управлінням розвідки - ред.), пише медіа.

Газета пише, що в рамках навчань Україна продемонструвала кілька варіантів Magura V7. Один із них був оснащений розвідувальним обладнанням і вибуховим зарядом, інший — кулеметом.

Інші країни-учасниці теж розгорнули безпілотні катери, а також з обох сторін у навчаннях брали участь літаки й військові кораблі.

"Знищення" фрегата НАТО

За правилами навчань, "ворожі" кораблі насправді не атакували: для "перемоги" було достатньо першим навести приціл на супротивника. Потім це документувалося на відео. Наприклад, якщо морський безпілотник атакував корабель, щоб знищити його радар, він вважався переможцем, якщо націлився до того, як його самого виявили. І навпаки, дрон вважали перехопленим, якщо екіпаж судна встиг сфотографувати його раніше.

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Так, під час одного з епізодів змодельованої атаки на конвой "червоні" завдали стільки "влучань" по фрегату, що в реальному бою він би затонув. Ще через п’ять хвилин "сині" в спільному чаті, нічого не підозрюючи, запитали: "То ви все-таки будете нас атакувати чи ні?".

"Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити — вони навіть ще не бачили нашої зброї", - прокоментувало українське джерело для FAZ.

Зрештою, наприкінці четвертого тижня остаточну перемогу в навчаннях здобула "червона" команда.

Речник НАТО підтвердив, що вперше в історії НАТО український флот керував і координував дії сил противника під час навчань. Це він назвав "історичною віхою, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях Альянсу".

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