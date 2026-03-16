РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6160 посетителей онлайн
Новости Морские дроны Украины
1 378 18

Украина "потопила" фрегат НАТО морскими дронами Magura во время учений в Португалии, — FAZ

Морской дрон Magura V7

Многонациональная военная группа под руководством Украины в ходе учений НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" в роли "противника" условно потопила как минимум один фрегат войск Альянса. Для этого использовались морские дроны Magura.

Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на украинский источник, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Собеседник издания рассказал, что во время учений в пяти сценариях у побережья Португалии отрабатывались защита портов и конвоев, а также атака на последние – и во всех вариантах "красные" ("враги", которыми руководили украинцы) победили "синих" – военно-морские силы НАТО.

По данным украинского собеседника, в "красной" команде были американские, британские, испанские и другие подразделения, а общее руководство ею осуществляла Украина. Целью учений было максимально реалистичное испытание новых технологий. То есть в условиях, где как можно ближе к реальности имитируются радиопомехи, акустическая разведка и вооруженное сопротивление.

Морские дроны Magura

При этом "красные" также использовали украинские морские беспилотники типа Magura V7, которые работают либо как камикадзе, тараня вражеские корабли, либо атакуют их с помощью установленного на себе вооружения (дроны этого типа используются Главным управлением разведки. – Ред.), пишет СМИ.

  • Газета пишет, что в рамках учений Украина продемонстрировала несколько вариантов Magura V7. Один из них был оснащен разведывательным оборудованием и взрывным зарядом, другой — пулеметом.
  • Другие страны-участницы также развернули беспилотные катера, а также с обеих сторон в учениях принимали участие самолеты и военные корабли.

"Уничтожение" фрегата НАТО

По правилам учений, "вражеские" корабли на самом деле не атаковали: для "победы" было достаточно первым навести прицел на противника. Затем это документировалось на видео. Например, если морской беспилотник атаковал корабль, чтобы уничтожить его радар, он считался победителем, если нацелился до того, как его самого обнаружили. И наоборот, дрон считали перехваченным, если экипаж судна успел сфотографировать его раньше.

В частности, во время одного из эпизодов смоделированной атаки на конвой "красные" нанесли столько "попаданий" по фрегату, что в реальном бою он бы затонул. Еще через пять минут "синие" в общем чате, ничего не подозревая, спросили: "Так вы все-таки будете нас атаковать или нет?".

"Проблема была не в том, что они не могли нас остановить — они даже еще не видели нашего оружия", — прокомментировал украинский источник для FAZ.

В итоге, в конце четвертой недели окончательную победу в учениях одержала "красная" команда.

Представитель НАТО подтвердил, что впервые в истории НАТО украинский флот руководил и координировал действия сил противника во время учений. Он назвал это "исторической вехой, которая подтверждает растущую роль Украины в учениях Альянса".

Автор: 

НАТО (10461) Португалия (210) США (28859) военные учения (3412) морской дрон (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО має один хлам. Єдине в чому вони домінують це повітря. БУдь в ЗСУ хоча б 30-50 F-35 війна б йшла інакше
показать весь комментарий
16.03.2026 23:20 Ответить
Ну мали б ми ці літаки і що далі? До них потрібні ракети, літаки ДРЛВ, наземна інфрастуктура і ще багато іншого...
показать весь комментарий
16.03.2026 23:30 Ответить
30-50 F-35 мабудь в жодній країні ЄС нема. Це охєрєнно дорого, відволікаючись навіть від факту, шо ніхто б їх Україні не продав, навіть за наявності грошей, якіх не було, а і ті шо були - вкатали в асфальт і друзям Зєлі.
Тож ваш тезіс дуже близький до "якби в України була зірка смерті, то..".
показать весь комментарий
16.03.2026 23:34 Ответить
"Лол кєк чєбурєк" (С)
Молодці, хлопці!
показать весь комментарий
16.03.2026 23:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4_pI33Xg_mc

Термінова новина - відео - ВПС у Покровську- в шмаття величезна кількість угрупування рашистів!
показать весь комментарий
16.03.2026 23:40 Ответить
Приємна новина. Тепер нехай подумають, хто кому більше потрібен, - нам НАТО, чи ми НАТО?)
показать весь комментарий
16.03.2026 23:32 Ответить
Якби в кацапів був лише один фрегат і все, то Україні НАТО було би нінафіг не потрібне. Ви розумієте про що я?
показать весь комментарий
16.03.2026 23:35 Ответить
А навіщо ми потрібні НАТО? Ми ділимось з ними досвідом, випробовуємо їх зброю, наші люди гинуть кожен день... НАТО влаштовує нинішня ситуація.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:39 Ответить
І справді - а потім вилазить мудярва з трьома танками і двома гарматами і розповідає що нам рано в НАТО.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:56 Ответить
Мадяр? Птахи? Неїжпапа?
Слава Україні! Честь Захисникам!
показать весь комментарий
16.03.2026 23:33 Ответить
Ось чому наш народ непереможний тому що наш народ - це ЗСУ і всіх тих хто окрім влади боровся на початку цього повномасштабного уродського нападу. Але на жаль влада наша була не на стороні народу і його всього можливого натиску на Росію а хотіла подивитися в очі *****. А тепер зрозумійте якби наша влада була як і раніше на стороні народу і підсилила це весь тиск і наше вміння на кацапську сторону, як це все змінило весь хід в кінці. Це якийсь треш чого ми такі тупі і вибрали оце що зараз знизило весь цей натиск та спроможність противостояти ка'м майже на нуль
показать весь комментарий
16.03.2026 23:34 Ответить
"трамп буде останнім, кого Я запрошу до нато!" ))
показать весь комментарий
16.03.2026 23:37 Ответить
І нак*я таке НАТО яке навіть фрегати свої не взмозі захистити. Виходить що навіть якщо Україна вступить в НАТО то знов єдина буде відбиватись бо всі інші програють за три дні як х*йло і планувало.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jjMVbRy70wY https://www.youtube.com/watch?v=

Трамп знову незадоволений Україною та союзниками по НАТО

https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8

https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Погляд з Америки Ігор Айзенберг
показать весь комментарий
16.03.2026 23:42 Ответить
Брехня!!!!Трамп вважає, що морських дронів не існує - їх "створив" ШІМовляв, якби вони були, то американці вже зіштовхнулися б з таким викликом. 16 березня 2026, 15:48 Чи ви вважаетие що Трамп буде брехати??
показать весь комментарий
16.03.2026 23:43 Ответить
Якби Трамп був би президент, то фрегат би умовно не потопили.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:45 Ответить
Для більшого ефекту слід писати "країна очолювана Зеленським потопила фрегат НАТО". Мудрий народ зацінить
показать весь комментарий
17.03.2026 00:00 Ответить
"військові із племені очолюваного лідером світу"...
показать весь комментарий
17.03.2026 00:04 Ответить
 
 