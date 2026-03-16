Украина "потопила" фрегат НАТО морскими дронами Magura во время учений в Португалии, — FAZ

Многонациональная военная группа под руководством Украины в ходе учений НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" в роли "противника" условно потопила как минимум один фрегат войск Альянса. Для этого использовались морские дроны Magura.

Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на украинский источник, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседник издания рассказал, что во время учений в пяти сценариях у побережья Португалии отрабатывались защита портов и конвоев, а также атака на последние – и во всех вариантах "красные" ("враги", которыми руководили украинцы) победили "синих" – военно-морские силы НАТО.

По данным украинского собеседника, в "красной" команде были американские, британские, испанские и другие подразделения, а общее руководство ею осуществляла Украина. Целью учений было максимально реалистичное испытание новых технологий. То есть в условиях, где как можно ближе к реальности имитируются радиопомехи, акустическая разведка и вооруженное сопротивление.

Морские дроны Magura

При этом "красные" также использовали украинские морские беспилотники типа Magura V7, которые работают либо как камикадзе, тараня вражеские корабли, либо атакуют их с помощью установленного на себе вооружения (дроны этого типа используются Главным управлением разведки. – Ред.), пишет СМИ.

Газета пишет, что в рамках учений Украина продемонстрировала несколько вариантов Magura V7. Один из них был оснащен разведывательным оборудованием и взрывным зарядом, другой — пулеметом.

Другие страны-участницы также развернули беспилотные катера, а также с обеих сторон в учениях принимали участие самолеты и военные корабли.

"Уничтожение" фрегата НАТО

По правилам учений, "вражеские" корабли на самом деле не атаковали: для "победы" было достаточно первым навести прицел на противника. Затем это документировалось на видео. Например, если морской беспилотник атаковал корабль, чтобы уничтожить его радар, он считался победителем, если нацелился до того, как его самого обнаружили. И наоборот, дрон считали перехваченным, если экипаж судна успел сфотографировать его раньше.

В частности, во время одного из эпизодов смоделированной атаки на конвой "красные" нанесли столько "попаданий" по фрегату, что в реальном бою он бы затонул. Еще через пять минут "синие" в общем чате, ничего не подозревая, спросили: "Так вы все-таки будете нас атаковать или нет?".

"Проблема была не в том, что они не могли нас остановить — они даже еще не видели нашего оружия", — прокомментировал украинский источник для FAZ.

В итоге, в конце четвертой недели окончательную победу в учениях одержала "красная" команда.

Представитель НАТО подтвердил, что впервые в истории НАТО украинский флот руководил и координировал действия сил противника во время учений. Он назвал это "исторической вехой, которая подтверждает растущую роль Украины в учениях Альянса".

