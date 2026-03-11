РУС
922 24

Украинские военные инструкторы помогут Германии подготовить армию к возможному нападению России, – командующий сухопутными войсками Фрейдинг

Армія

Украинские военные инструкторы помогут Германии подготовить армию к возможному нападению России на страны НАТО до 2029 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Берлин и Киев в прошлом месяце договорились, что Украина направит военных инструкторов в учебные заведения немецкой армии. Там они будут передавать опыт, полученный во время боевых действий против российской армии.

Командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг отметил, что немецкая армия возлагает большие надежды на этот формат сотрудничества.

"У нас большие ожидания. Украинская армия сейчас является единственной в мире, которая имеет реальный боевой опыт на передовой против России", - заявил он в интервью журналистам.

По словам Фройдинга, Германия стала первой страной, которая договорилась с Украиной о направлении военных инструкторов, однако другие государства могут последовать этому примеру.

Ожидается, что первая группа украинских инструкторов будет состоять из нескольких десятков военных и будет работать в Германии по несколько недель.

Они будут делиться опытом в сферах артиллерии, инженерных операций, применения бронетехники, использования дронов, а также систем управления войсками.

В Германии считают, что этот опыт поможет быстрее подготовиться к возможным угрозам. По оценкам немецкой и других западных разведок, Россия может быть готова к масштабному нападению на НАТО к 2029 году.

В то же время в Москве заявляют, что не планируют атаковать страны Альянса. Однако западные чиновники напоминают, что подобные заявления Россия делала и перед полномасштабным вторжением в Украину.

После начала большой войны в 2022 году Германия обучала украинских военных пользоваться боевыми машинами пехоты Marder, танками Leopard, гаубицами и системами противовоздушной обороны.

По словам Фройдинга, украинская армия значительно развила эти навыки в реальных боевых условиях и выработала новые подходы к ведению современной войны, в частности в сфере цифровых и сетецентрических операций.

+5
афігєть можна. поки Україна стримує рашку, ми ще й навчати їх повинні.
ну план у європи простий. за пару років підтягнути свої армії, щоб рашка не наважилась напасти, для цього вони й дають кредиту 90 млрд євро, щоб ми ще пару років повоювали замість них.
11.03.2026 15:55 Ответить
+3
потім, колись, коли тауруси дадуть...
чи ми терпіли?
11.03.2026 15:52 Ответить
+2
Один інструктор на 20 таурусів!
11.03.2026 16:08 Ответить
потім, колись, коли тауруси дадуть...
чи ми терпіли?
11.03.2026 15:52 Ответить
Звичайні німецьки геї сцикуни в спідницях з могутньою промисловою базою, а колись Німеччина майже півсвіту завоювала..цікаво як вони обісруться якщо пару дронів прилетить в мерседес чи бмв?
11.03.2026 16:01 Ответить
Геї вони чи ні, того ніхто не знає. І зі своїми проблемами якось впораються самі. А от що вони годують тебе, недоробленого писаку "героїчних" коментарів, то є факт.
11.03.2026 16:29 Ответить
афігєть можна. поки Україна стримує рашку, ми ще й навчати їх повинні.
ну план у європи простий. за пару років підтягнути свої армії, щоб рашка не наважилась напасти, для цього вони й дають кредиту 90 млрд євро, щоб ми ще пару років повоювали замість них.
11.03.2026 15:55 Ответить
Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що, якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше
Про це Каль сказав в https://www.dw.com/de/kahl-schutz-der-ukraine-gemeinsame-aufgabe-des-westens/video-71864739 інтерв'ю DW.
"Швидше закінчення війни в Україні дозволить росіянам використовувати свою енергію там, де вони цього справді хочуть, а саме проти Європи",
11.03.2026 16:09 Ответить
Даже на фото эти немцы выглядят ряжеными дебилами.)
11.03.2026 15:57 Ответить
волини наче серйозні...
11.03.2026 16:04 Ответить
Тащить такую красивую игрушку в грязный окоп самоубийство.
11.03.2026 16:09 Ответить
це у вас кацапів брудні окопи
11.03.2026 16:22 Ответить
Така технологічна багата і комфортна країна як Німеччина нездатна армія?! Це якийсь капець
11.03.2026 15:58 Ответить
Это называется идолопоклонничество. Украинцы видят в Европе только сказочные миражи придуманные ими самими.
11.03.2026 16:01 Ответить
Ну не в Китае ж эти миражи видеть,как кацапы.
11.03.2026 16:19 Ответить
Эту мазохистскую меншовартость привил совок.
11.03.2026 16:30 Ответить
Там і залишаться. Інструктори
В Польщі на ходу з поїзда вистрибують
11.03.2026 15:59 Ответить
Один інструктор на 20 таурусів!
11.03.2026 16:08 Ответить
Російська армія майже розвалена, залишки добивають в Україні - до 2029 року РФ може напасти на НАТО.

Російська економіка в наступному році обвалиться - до 2029 року РФ може напасти на НАТО.

Усі твердження вірні. Так треба. Не сумнівайтеся.
11.03.2026 16:10 Ответить
Нехай тепер НАТО пише заяву про вступ до України!
11.03.2026 16:17 Ответить
Блін, ДУЖЕ ЦІКАВО - так ЗСУ ДОСТОЙНО НАТО чи ні ?
вважаю, що допомагати потрібно ЗА ПРИЙОМ ДО НАТО
11.03.2026 16:18 Ответить
Навчання в обмін на тауруси, не менше!
11.03.2026 16:23 Ответить
А до кого на підготовку їздили українські військові в Європу всі ці роки? До таких як оці німці? Потужно 💪
11.03.2026 16:24 Ответить
Liebe deutsche *******! Angesichts der russischen Aggression stehen wir heute dennje! Ichhaltes für angebracht,umfassende Hilfe zu leisten! Gros mein Ukreinland,Ruhm Großdeutschland!
11.03.2026 16:26 Ответить
Дроноводів LUFTWAFE?)))
11.03.2026 16:29 Ответить
Мій ще у 2024 навчався у Великій Британії і тоді казав, що навчали їх по шаблонам другої світової...
Правда, амуніцію і одяг подарували якісні...
А вже після Ліману,Торецька, Констянтинівки і Куп*янська, гадаю, він з хлопцями можуть навчати армію всієї Європи...
Аби тільки вижили в тому аду...
11.03.2026 16:33 Ответить
 
 