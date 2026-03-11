Украинские военные инструкторы помогут Германии подготовить армию к возможному нападению России, – командующий сухопутными войсками Фрейдинг

Украинские военные инструкторы помогут Германии подготовить армию к возможному нападению России на страны НАТО до 2029 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Берлин и Киев в прошлом месяце договорились, что Украина направит военных инструкторов в учебные заведения немецкой армии. Там они будут передавать опыт, полученный во время боевых действий против российской армии.

Командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг отметил, что немецкая армия возлагает большие надежды на этот формат сотрудничества.

Читайте также: Германия предоставит дополнительные €200 млн на разведдроны для Украины, - президент Бундестага Клокнер

"У нас большие ожидания. Украинская армия сейчас является единственной в мире, которая имеет реальный боевой опыт на передовой против России", - заявил он в интервью журналистам.

По словам Фройдинга, Германия стала первой страной, которая договорилась с Украиной о направлении военных инструкторов, однако другие государства могут последовать этому примеру.

Ожидается, что первая группа украинских инструкторов будет состоять из нескольких десятков военных и будет работать в Германии по несколько недель.

Читайте также: Украинские воины "разгромили" войска НАТО с помощью дронов во время совместных учений, - WSJ

Они будут делиться опытом в сферах артиллерии, инженерных операций, применения бронетехники, использования дронов, а также систем управления войсками.

В Германии считают, что этот опыт поможет быстрее подготовиться к возможным угрозам. По оценкам немецкой и других западных разведок, Россия может быть готова к масштабному нападению на НАТО к 2029 году.

В то же время в Москве заявляют, что не планируют атаковать страны Альянса. Однако западные чиновники напоминают, что подобные заявления Россия делала и перед полномасштабным вторжением в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит новую партию перехватчиков для Patriot: Германия передаст более 30 ракет

После начала большой войны в 2022 году Германия обучала украинских военных пользоваться боевыми машинами пехоты Marder, танками Leopard, гаубицами и системами противовоздушной обороны.

По словам Фройдинга, украинская армия значительно развила эти навыки в реальных боевых условиях и выработала новые подходы к ведению современной войны, в частности в сфере цифровых и сетецентрических операций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Леса и болота могут стать естественной обороной Европы, - еврокомиссар Росвалл