Германия выделит дополнительные €200 млн на разведдроны для Украины, – президент Бундестага Клокнер
Германия предоставит Украине пакет помощи на 200 млн евро. Речь идет о финансировании разведывательных дронов.
Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила президент Бундестага Юлия Клекнер, передает Цензор.НЕТ.
Помощь от Германии
"Мы продолжаем усиливать поддержку именно там, где Россия сознательно делает ставку на истощение. В эти дни Германия предоставляет дополнительные 200 миллионов евро, чтобы усилить защиту от российского террора. Речь идет об увеличении средств для разведывательных дронов и гражданской защиты", - отметила она.
Клокнер отметила, что эта помощь должна увеличить возможности Украины для защиты гражданского населения и инфраструктуры.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Бундестага Клокнер прибыла с визитом в Киев.
- Известно, что Украина получит новую партию перехватчиков для Patriot: Германия передаст более 30 ракет
