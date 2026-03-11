Германия выделит дополнительные €200 млн на разведдроны для Украины, – президент Бундестага Клокнер

Германия предоставит Украине пакет помощи на 200 млн евро. Речь идет о финансировании разведывательных дронов.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила президент Бундестага Юлия Клекнер, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Помощь от Германии

"Мы продолжаем усиливать поддержку именно там, где Россия сознательно делает ставку на истощение. В эти дни Германия предоставляет дополнительные 200 миллионов евро, чтобы усилить защиту от российского террора. Речь идет об увеличении средств для разведывательных дронов и гражданской защиты", - отметила она.

Клокнер отметила, что эта помощь должна увеличить возможности Украины для защиты гражданского населения и инфраструктуры.

Читайте: Жилье для переселенцев: Германия выделит Украине 33 миллиона на льготную ипотеку

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Бундестага Клокнер прибыла с визитом в Киев.

Известно, что Украина получит новую партию перехватчиков для Patriot: Германия передаст более 30 ракет

Читайте: Дефицит бюджета России в прошлом году оказался на 26% выше, чем официально заявленный, – немецкая разведка