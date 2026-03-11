Німеччина надасть додаткові €200 млн на розвіддрони для України, - президентка Бундестагу Кльокнер
Німеччина надасть Україні пакет допомоги на 200 млн євро. Йдеться про фінансування розвідувальних дронів.
Про це під час виступу у Верховній Раді заявила президентка Бундестагу Юлія Кльокнер, передає Цензор.НЕТ.
Допомога від Німеччини
"Ми продовжуємо посилювати підтримку, саме там, де Росія свідомо робить ставку на виснаження. Цими днями Німеччина надає додаткові 200 мільйонів євро, щоб посилити захист проти російського терору. Йдеться про збільшення коштів для розвідувальних дронів і цивільного захисту", - зазначила вона.
Кльокнер зазначила, що ця допомога має збільшити можливості України для захисту цивільного населення та інфраструктури.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що президентка Бундестагу Кльокнер прибула із візитом до Києва.
- Відомо, що Україна отримає нову партію перехоплювачів для Patriot: Німеччина передасть понад 30 ракет
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